Festa del Crocifisso, bancarelle e luna park

Torna domenica a Castel San Pietro Terme la tradizionale Festa del Crocifisso, che per la comunità castellana è la più antica e solenne dopo la Pasqua e il Natale. La festa, che è in calendario sempre due domeniche prima della Pasqua, è dedicata all’antica immagine del Crocifisso ospitata all’interno del Santuario di piazza XX Settembre.

Come lo scorso anno, il tradizionale mercato della festa sarà collocato nel centro storico, in particolare nella parte alta di via Matteotti (tratto piazza XX Settembre/Montagnola) e in piazza Acquaderni. Le bancarelle saranno aperte come sempre dalle 8 alle 20. Torna anche il luna park che sarà aperto al pubblico da oggi a domenica 13 aprile nel grande piazzale accanto al parco fra le vie Scania, Torricelli e Avogadro.

Nel pomeriggio si terranno le celebrazioni religiose, che prenderanno il via con la Santa Messa solenne dedicata al Santissimo Crocifisso celebrata dal parroco don Gabriele Riccioni, come sempre nella piazza XX Settembre vestita a festa alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del gonfalone della città. A seguire la processione e il concerto del corpo bandistico di Castel San Pietro Terme (in caso di pioggia la Santa Messa sarà celebrata all’interno del Santuario e non si terrà la processione).