Festa del Garganello di Codrignano. Ospiti i Modena City Ramblers

La Festa del Garganello di Codrignano fa 35. Numero tondo per l’edizione 2025 dell’evento che dal 5 al 9 settembre calamiterà migliaia di persone al campo sportivo della frazione di Borgo Tossignano. Cinque serate di gusto, divertimento e grandi spettacoli. La cornice perfetta per celebrare uno dei capolavori della tradizione gastronomica romagnola le cui origini hanno un’aurea di leggenda. I garganelli, infatti, prendono forma da piccoli rettangoli di sfoglia arrotolati attorno ad un bastoncino da passare su un pettine da tessitura per tracciare le inconfondibili rigature. Un punto fermo sul calendario dell’intrattenimento circondariale con quell’istantanea fatta di lunghe code all’ingresso e parcheggi stracolmi di auto: "Lo scorso anno abbiamo servito oltre 11 quintali di garganelli con un afflusso complessivo di ben 11mila persone – racconta Stefania Galeotti, alla guida dell’associazione che organizza l’appuntamento –. La forza lavoro? Almeno 140 unità con adesioni in continua crescita. Menù confermatissimo, specialità che vincono non si cambiano". Spazio, quindi, ai garganelli conditi in tutte le salse: dal ragù di carne al combo tra speck e radicchio rosso. Ma pure alla Codrignanese e, solo il lunedì della festa, insieme a sua maestà il tartufo. Senza dimenticare tortelli, polenta, carne ai ferri, arrosticini di castrato, piadina, salumi, formaggi, contorni e ottimi dolci. Con un impegno all’inclusività che strizza l’occhio anche ai celiaci grazie allo speciale menù gluten free.

Porte aperte tutte le sere dalle 19 (domenica 7 settembre già alle 18, ndr) sotto la grande tensostruttura da oltre 500 posti a sedere con angolo dedicato alla gettonatissima opzione d’asporto. Mercatino hobbisti, area bimbi con gonfiabili gratuiti, ‘Gargastore’ dove acquistare ragù, garganelli sottovuoto e gadget, ‘Baretto’ con apertivi e addirittura due cocktail celebrativi, giochi a premio e tanta musica.

Già, dall’intrattenimento itinerante della Banda Rei per ingannare l’attesa dei tanti avventori in fila agli spettacoli del dopo cena. Lo show ‘Rock in Movie’ protagonista il 5 settembre insieme al dj set notturno di Holly Mic mentre il giorno dopo toccherà ai Qluedo salire sul palco prima di Elia Poggi dj. Il 7 riflettori puntati sull’orchestra iBigBand, l’8 sul super gruppo studentesco uscito dal format ‘Timeless School Contest’ e il 9 sul gran finale con i mitici Modena City Ramblers. Non solo delizie per il palato. La festa codrignanese, infatti, ha fatto breccia nel cuore della gente anche per le sue finalità solidali: parte del ricavato viene convertito da anni in splendide iniziative a favore della comunità borghigiana.

Mattia Grandi