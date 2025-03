Festa del Santerno pronta a stupire: "Qui per difendere il nostro fiume"

Manca sempre meno all’appuntamento con la ‘Festa del Santerno’ che il 21, 22 e 23 marzo animerà l’oasi naturale della ‘Casa del Fiume’ di via Rineggio a Borgo Tossignano. L’evento, ormai una consolidata tradizione del periodo, è frutto dell’impegno delle associazioni Geolab e ArchiTinti in collaborazione con il municipio locale ed altre realtà del territorio. E per omaggiare la ricorrenza annuale della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, il 21 dalle 9 alle 12 si svolgerà la campagna di campionamento e analisi della acque del fiume Santerno: "Giunta alla sua 25esima edizione – sottolinea Giacomo Buganè, presidente di Geolab –. Un’attività cominciata nel 2000 con sosta forzata soltanto durante la pandemia. Analisi chimiche e batteriologiche, a cui faranno seguito quelle biologiche per complessive 6 sessioni programmate, che coinvolgeranno in totale più di 250 studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado della zona fino al prossimo maggio". Aumentare la consapevolezza globale riguardo alle sfide legate alla disponibilità e alla qualità dell’acqua. Un tema delicato alle latitudini di quella vallata colpita duro dalle alluvioni del 2023 e 2024. Non a caso, infatti, la conferenza che aprirà il programma del 22 marzo tratterà il tema dell’assetto idrogeologico del Santerno insieme all’esperto Gilmo Vianello. Spazio, poi, alla mostra fotografica ‘Acqua e Paesaggi’ di Pietro Fabbri, alla musica, ai laboratori per bambini, alla passeggiata ecologica ed all’uscita per raccogliere i rifiuti con i volontari di ‘Puliamo i Fossi’. L’attività non si limiterà al solo corso d’acqua ma si estenderà all’abitato di Borgo. Il cartellone del 23 si aprirà, invece, con la conferenza sul delicato tema della contaminazione da microplastiche con relatrice la messicana Erika Iveth Cedillo Gonzalez. Mercatino di prodotti tipici della collina, poi un pomeriggio dedicato alla presentazione di progetti ed iniziative, tra scuola di pesca, campi estivi e percorsi ecologici, che caratterizzeranno questo 2025: "Per rilanciare il fiume, la Casa del Fiume e l’educazione alla sostenibilità dopo tutto quello che è successo – ragiona Buganè –. I danni sono ancora sotto ai nostri occhi. Il tema è complesso ma stiamo cercando di reagire con la consapevolezza della forza della natura e dell’attuale assenza di interventi risolutivi. Dobbiamo riportare gente a vivere questi posti".

Mattia Grandi