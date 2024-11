Festa del volontariato. Giochi, cibo e screening. Tavarnuzze si anima

Tavarnuzze celebra i suoi volontari, una "comunità nella comunità" che si dedica agli altri senza fatica e permettendo di garantire servizi fondamentali per la popolazione. La Festa del volontariato in programma domenica animerà la centrale piazza don Chellini in un evento organizzato dalla Pubblica Assistenza di Tavarnuzze. Ci saranno momenti ludici e dedicati al gusto, ma con un’attenzione speciale alla prevenzione e alla salute: dalle 14,30 nell’"Isola del soccorso" saranno disponibili servizi di misurazione della pressione e test per l’epatite C, insieme a dimostrazioni sull’uso del defibrillatore semiautomatico e delle procedure di disostruzione delle vie aeree per neonati, bambini e adulti. Tripla inaugurazione nel pomeriggio: alle 16 sarà presentato il defibrillatore semiautomatico donato dalla Pro Loco di Tavarnuzze alla popolazione, alle 16,30 i nuovi automezzi della Pubblica Assistenza. Alle 17 sarà inaugurato anche lo "Sportello Vanessa", punto di ascolto per donne vittime di violenza, con linea telefonica dedicata e volontari formati; l’iniziativa è supportata dalle associazioni e dal Comune per garantire aiuto e sostegno a chi è in difficoltà. Nell’occasione, sarà proiettato un videomessaggio di Maria Cassi, direttrice del Teatro del Sale. La giornata di domenica si aprirà alle 11 con un ricco programma con stand enogastronomici di prodotti tipici come bruciate, vin novo, bruschetta e bomboloni, ficattole. In piazza verranno organizzati tornei di calcio balilla e di ping pong. Sempre dalle ore 11, sarà presente il gazebo del progetto "Guida X Bene": promuove la guida in sicurezza attraverso una strumentazione che simula la guida sotto effetto di alcol o di stupefacenti.

Manuela Plastina