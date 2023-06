Festa della birra a Osteria Grande Si parte venerdì

Musica, cucina, birra, mercatino, giostre e animazione: ce n’è per tutti i gusti alla Festa della Birra di Osteria Grande, l’attesa manifestazione che si terrà nelle serate dal 23 giugno al 3 luglio nel campo sportivo ’Ferrante Ungarelli’ (via Bernardi 1719), organizzata dall’associazione ’Amatori Calcio Osteria Grande’ in collaborazione con la polisportiva ’Osteria Grande’ e ’Pro Loco’ di Castel San Pietro. Il ricavato della festa sarà investito nell’attività sportiva e nelle strutture. L’evento prenderà il via venerdì 23 con il concerto live ’Rewind’; seguiranno nel weekend due serate dedicate alla festa Hawaiana con musica, il raduno di auto e moto americane e tanto altro. Nei giorni successivi la musica è al centro dell’evento grazie alle tante band di ogni tipo di genere. Gran finale lunedì 3 con il concerto dei ’CJM’, la tribute night di Cremonini, Jovanotti, Pezzali, 883. Mercoledì 28 la festa rimarrà chiusa.