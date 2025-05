Festa della frittella di fiori d’acacia

Il cuore dolce di Tossignano è pronto a battere per la nona edizione della Festa della frittella dei fiori di acacia. Appuntamento oggi, dalle 16 in Piazza Andrea Costa per gustare una specialità unica. La pianta dell’acacia fiorisce da maggio fino a luglio prima di dare forma ai frutti. Un evento, curato dalla Pro Loco di Tossignano, che avrà come colonna sonora la Banda Rei e si svolgerà anche in caso di maltempo. Per l’occasione il Museo geologico del Gesso, presso il centralissimo Palazzo Baronale, sarà aperto al pubblico (info 393.0910898).