Festa della Polenta. Nuovo direttivo, al vertice il 34enne. Michael Zannerini

Il ‘Comitato Festa della Polenta’ di Tossignano ha un nuovo consiglio direttivo. Cambio al vertice per l’associazione culturale della frazione di Borgo depositaria di quella tradizione che da oltre 400 anni anima uno degli appuntamenti di piazza più importanti della vallata del Santerno. Deciso ringiovanimento anagrafico per il gruppo che ha preso in mano le redini del sodalizio dal consiglio uscente. Al timone presidenziale, infatti, arriva il 34enne Michael Zannerini. Tossignanese doc, dipendente dell’Ondulati Santerno e già da diverso tempo al fianco dei polentari dell’abitato di collina, è al primo incarico ufficiale di una certa levatura: "Un orgoglio e uno stimolo – sono le prime parole di Zannerini -. Gli obiettivi? In questo primo anno di mandato vogliamo dare continuità a quanto fatto dai precedenti consiglieri che ringraziamo per l’impegno e i risultati raggiunti". Con una priorità su tutte: "La nostra Festa della Polenta che, numeri alla mano, è una delle manifestazioni più longeve di tutta la regione – continua -. Nell’ultimo periodo tanti giovani si sono avvicinati all’evento e il ricambio generazionale del consiglio riflette questa tendenza. Un elemento positivo perché non è scontato vedere le nuove generazioni schierate in prima linea nella salvaguardia delle tradizioni".

L’appuntamento ha sempre avuto una preziosa finalità sociale: "Qualche anno fa abbiamo acquistato due defibrillatori per le frazioni di Tossignano e Codrignano – sottolinea -. Lavoreremo sodo per garantire altre benefiche ricadute sulla collettività e dare il via libera ad ulteriori investimenti in grado di portare un valore aggiunto al territorio". Già, quella collina che combatte ogni giorno contro lo spettro dello spopolamento: "Io sono innamorato di Tossignano e da qui non me ne andrei mai – confida Zannerini -. Non ci sono grandi attrattive per i ragazzi ma si respira un’atmosfera genuina e serena che rigenera dopo una giornata di lavoro. Per non parlare dei rapporti tra le persone: ci conosciamo tutti e c’è sempre qualcuno pronto a dare una mano".

Zannerini (il cui bisnonno guidò l’associazione nel secolo scorso, ndr) è la punta di diamante di un consiglio che vede Loris Lorenzi nel ruolo di vicepresidente e in segreteria Maria Rosa Montefiori. Tesoreria nelle mani di Sonia Rosaspina e Simonetta Cozzolongo. Tra i consiglieri anche Luca Cassani e Irene Figliano. Per Montefiori, Cozzolongo e Cassani si tratta di una riconferma dopo il mandato di Bruno Cavina: "Con il consiglio uscente c’è un dialogo quotidiano anche per preparare al meglio le celebrazioni del Carnevale in paese – svela il giovane -. Senza dimenticare la nostra presenza alla Fiera Agricola del Santerno e alla Sfujareia di Imola, il Falò di San Nicolò e gli eventi estivi a Tossignano. Pronta anche una nuova festa delle associazioni da fare a luglio o a settembre nella rinnovata Piazza Andrea Costa".

Soddisfatto il sindaco Mauro Ghini: "Una scelta lungimirante da parte del direttivo uscente che ha deciso di puntare forte sui giovani per rafforzare energie e stimoli – aggiunge -. Sono convinto che in questo modo l’associazione potrà raggiungere altri prestigiosi traguardi. Un grande in bocca al lupo e un ringraziamento a chi, fino ad oggi, ha dedicato tempo e forze al comitato".

