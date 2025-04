Festa della storia, si parla del ’700

Dopo una pausa di due settimane, in cui ha lasciato il campo alle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione, riprendono oggi le iniziative della ventunesima Festa internazionale della storia organizzate a Castel San Pietro Terme da Amministrazione comunale e associazione Terra Storia Memoria. L’appuntamento è alla Sala Sassi alle 20,30 con “Fatti successi a Castel S. Pietro nel 1700”, conversazione a cura di Eolo Zuppiroli dell’Associazione Terra Storia Memoria. Una rievocazione basata sul manoscritto di Ercole Valerio Cavazza risalente alla fine del ‘700, che racconta gli eventi salienti della storia cittadina nel contesto più ampio del contado bolognese e della storia italiana dell’epoca. L’ingresso è libero e gratuito. Il manoscritto inedito “Raccolto di Memorie Istoriche di Castel San Pietro” di Ercole Valerio Cavazza, è un’imponente opera sulla storia di Castel San Pietro di 3.500 pagine manoscritte, divise in 6 volumi, che copre il lasso di tempo che va dal 1198 al 1801. Il manoscritto, preziosa fonte per gli storici locali, è conservato dal 1947 nella Biblioteca Universitaria di Bologna, per lascito di un lontano erede dello scrittore, monsignor Luigi Cavazza, che fu per 20 anni parroco della chiesa di Casalecchio dei Conti e che, assieme ai precedenti eredi, è riuscito a conservarlo gelosamente anche durante i periodi bellici.