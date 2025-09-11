Festa della Tagliatella. A Ponticelli è tutto pronto

Ponticelli è in festa con la 33esima edizione della Festa della Tagliatella. Tra i primi piatti tipici e più amati della tradizione culinaria emiliana e romagnola, nella frazione imolese sarà ancora una volta la grande protagonista nei prossimi due fine settimana di settembre: da domani a domenica e dal 19 al 21, nelle strutture della Polisportiva Ponticelli al civico numero 250/B di via Montanara. E come al solito saranno migliaia gli appassionati del gusto, della buona cucina e della specialità che faranno rotta sull’abitato distante solo pochi chilometri da Imola.

Un’estate di preparativi nel laboratorio, con 20-25 persone al lavoro a turno due sere alla settimana sulla sfoglia tirata a mano, per dare forma alle filanti tagliatelle ed ai morbidi tortelli: "Una novantina di persone in totale coinvolte nella preparazione dei manicaretti – anticipano dall’organizzazione di Ponticelli –. Con numeri clamorosi: più di 3mila uova per materializzare le tagliatelle gialle, 180 per quelle verdi e un migliaio per i tortelli ripieni di ricotta". Delizie in distribuzione allo stand gastronomico aperto alla sera dalle 19 (e la domenica attivo anche a pranzo dalle 12, ndr), ma da portare pure a casa con l’opzione asporto, da condire con ragù di carne o da servire alla boscaiola con panna funghi porcini e champignons e salsiccia. Non solo. Ecco i tortelli burro e salvia, i leggendari maccheroncini alla polisportiva con sugo di pomodoro, peperoni e speck e la polenta. Per non parlare della carne ai ferri di ogni tipo, con la tagliata condita con il sale di Cervia e l’olio Evo del Frantoio Valsanterno a farla da padrone, dello stufato di fagioli e salsiccia, delle piadine con salumi e degli ottimi vini. Una festa per grandi e piccini tra bancarelle, truccabimbi e tante esibizioni sportive.

Senza dimenticare la musica, i balli con le migliori orchestre della zona e gli spettacoli: Roberto Scaglioni (12), Stefano Linari (13) e Nearco (14). La settimana dopo, invece, protagonisti Nuova Romagna Folk (19), Luca Orsoni e Morena Band (20) e Davide Balestri (21). La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Mattia Grandi