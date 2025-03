Festa delle Donne: a scuola di difesa personale. Al via i corsi del Motoclub Polizia Municipale

In occasione della Festa delle Donne, il Motoclub Polizia Municipale di Imola organizza un’importante iniziativa dedicata alla sicurezza e al benessere femminile. Si tratta di uno stage gratuito di difesa personale, condotto da istruttori professionisti, che si svolgerà sabato 15 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, nella palestra Tiro a Segno. L’evento è pensato per fornire strumenti utili e pratici per la prevenzione dei pericoli, aumentando la consapevolezza e la capacità di reagire in situazioni di rischio. Durante lo stage verranno illustrate tecniche di autodifesa mirate, semplici ma efficaci, adatte a donne di tutte le età e facilmente applicabili nella vita quotidiana. La partecipazione è completamente gratuita, ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare il numero 33942822370. Si tratta di un’importante opportunità per acquisire maggiore sicurezza e affrontare con determinazione ogni situazione della vita quotidiana.