Festa delle forze armate, messa e cortei

Si svolgeranno domani, almeno per quanto riguarda Imola, le cerimonie organizzate in occasione delle celebrazioni per il ‘Giorno dell’unità nazionale e Giornata delle forze armate’. Il 4 novembre l’Italia ricorda infatti l’armistizio di Villa Giusti, che consentì al Paese di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il 4 novembre terminava la Prima guerra mondiale.

Il programma, prevede alle 9 nella cattedrale di San Cassiano, il raduno delle delegazioni con gonfalone, labari e bandiere, seguita dalla santa messa in suffragio dei Caduti celebrata dal vescovo Giovanni Mosciatti.

Alle 9.45 prenderà il via dal sagrato della cattedrale il corteo, lungo via don Bughetti, via Emilia, via Mazzini e viale Rivalta per raggiungere, alle 10, il giardino ‘Stefanino Curti’. Qui si svolgerà la cerimonia commemorativa in onore ai Caduti, con la deposizione della corona al monumento loro dedicato. Interverranno il sindaco Marco Panieri e il colonnello (ris.) Franco Camaggi, in rappresentanza delle associazioni d’arma.

Infine, alle 21, al teatro comunale Ebe Stignani si svolgerà il consueto concerto della filarmonica imolese.

A Castel San Pietro Terme, la cerimonia che celebra la Festa dell’unità nazionale e la Giornata delle forze armate e del combattente nel ricordo dei caduti di tutte le guerre, in occasione dell’anniversario della fine della Prima guerra mondiale avvenuta il 4 novembre 1918, si svolgerà invece domenica. Saranno presenti il sindaco Fausto Tinti e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. La cerimonia si terrà con la collaborazione del corpo bandistico Città di Castel San Pietro Terme.

Le celebrazioni prenderanno il via nel Parco Lungo Sillaro alle 10.45 con l’alzabandiera al monumento ‘Agli alpini’. Raduno con gonfalone, labari e bandiere del gruppo alpini di Castel San Pietro Terme.

La cerimonia proseguirà con la deposizione di corone di alloro in tre luoghi della città: al Sacrario dei Caduti all’interno del Cimitero di via Viara, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazzale Vittorio Veneto, e alla lapide dei Caduti della Prima Guerra Mondiale in piazza XX Settembre. Nel corso delle celebrazioni il sindaco Tinti terrà una commemorazione ufficiale. Infine, alle 12 sarà celebrata al convento dei frati cappuccini la messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.

Anche a Dozza le celebrazioni sono in programma domenica. Si parte alle 10.30 in piazza Carducci con il ritrovo, l’alzabandiera al monumento degli alpini e la deposizione corona. A seguire, sotto il portico del palazzo comunale, spazio alla benedizione della lapide ai Caduti, con deposizione di una corona e alla celebrazione ufficiale. Infine, in piazza Zotti il corpo bandistico dozzese eseguirà l’inno nazionale e varie musiche commemorative.