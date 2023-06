Festa dello Sport per l’intero weekend al centro Bulgarelli

Al via la Festa dello Sport da oggi a domenica al Centro Sportivo Bulgarelli. Domani alle 16 sarà inaugurata la palestra Simoni alla presenza dell’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano e del sindaco Matteo Montanari. In questa occasione sarà presentato il progetto partecipato del Parco dello Sport che rientra nell’ambito del Piano Strategico Locale. Un percorso nato nel 2019 con cui si intende dare vita a un parco sportivo attrezzato e aperto a tutti, promuovendo il concetto di sport inteso come prevenzione, educazione e integrazione sociale.

La Festa presenta un programma ricco tra calcio, pallavolo, tennis, rugby, beach volley, basket, baskin, ciclismo e notturna in mtb, ginnastica, fitness functional, danza, ballo, arti marziali, tiro con l’arco e tanto altro: il tutto da oggi pomeriggio alle 17 per proseguire domani e domenica nelle aree del Centro sportivo Bulgarelli.

Non mancheranno musica dal vivo, espositori bike, area giostre e intrattenimenti per bambini e la possibilità di degustare i piatti tipici locali nei diversi punti di ristoro. All’interno della festa, stasera alle 20 il convegno ’Non chiamatelo solo revenge porn – Diffusione illecita di momenti di intimità e libertà’ organizzato dall’associazione PerLe Donne con il patrocinio di Regione e Comune. "Grazie a tutte le società, le associazioni e i volontari per l’impegno che mettono ogni giorno a servizio dei nostri ragazzi – dice il sindaco Matteo Montanari – Lo sport è un importante strumento di crescita sul quale vogliamo continuare a investire per renderlo sempre più funzionale e inclusivo".