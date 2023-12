Festa di Natale alle Rodari. Il dono di genitori e insegnanti per acquistare un’ambulanza in memoria del dottor Vilardi

Festa di Natale dal sapore speciale, quella di ieri mattina, alle scuole elementari Rodari. La struttura dell’istituto comprensivo 5 annovera infatti tra i propri iscritti anche il figlio di 8 anni di Antonio Vilardi, il medico 41enne, originario della provincia di Cosenza e da anni in servizio al reparto Ortopedia dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, morto a settembre in un incidente stradale.

In segno di solidarietà e vicinanza alla famiglia Vilardi, l’istituto imolese ha deciso di aderire all’iniziativa lanciata nelle scorse settimane dal bambino, proprio attraverso un compito di scuola, di raccogliere fondi per l’acquisto di una ambulanza in ricordo del papà. Alla manifestazione hanno partecipato il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, la direttrice amministrativa dell’Ausl, Maria Teresa Donattini, e la vedova Cristina Spirito.

"Dopo un’emozionante esibizione di canti e poesie di Natale con messaggi d’amore, di solidarietà e pace, è stato consegnato all’Ausl un bonifico fatto da genitori e insegnanti dell’istituto – commenta la dirigente scolastica Adele D’Angelo –. Il nostro gesto simboleggia l’abbraccio e la carezza per il piccolo e la sua mamma perché non si sentano soli in un periodo così particolare della loro vita".

La scuola Rodari ha compiuto "un gesto bellissimo – commenta da parte sua il vicesindaco Castellari –. Si è stretta in un abbraccio di vicinanza, affetto e amicizia verso il ragazzo e la sua famiglia, nel ricordo del papà Antonio Vilardi. Questa donazione rende onore a un professionista serio e competente, amato e stimato da tutti, all’interno dell’ospedale e in tutto il territorio. Così il dottor Vilardi continua a essere presente nella memoria viva di tutti i colleghi, delle tante persone che ha curato con la sua professionalità e ora anche in questa scuola, che gli ha rivolto un abbraccio così forte e così caloroso". Ormai da tempo la raccolta fondi ha superato quota 8mila euro. Le offerte possono essere fatte con bonifico all’Iban dell’Ausl IT12Z0306921011100000046073 con causale ‘In ricordo del dottor Vilardi’. Nelle scorse settimane, anche la compagnia dei carabinieri di Imola, in occasione della Madonna Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, ha dato il proprio contributo alla causa.

Del resto, erano stati proprio i militari dell’Arma a intervenire, a settembre, sul luogo del tragico incidente costato la vita a Vilardi, arrivato a Imola nel 2014, e la cui morte ha addolorato una città intera. Il medico era a bordo della sua Ducati quando, all’altezza dell’incrocio con semaforo tra viale Francesco D’Agostino e via Salvo D’Acquisto, è stato tamponato violentemente da una auto guidata da un 24enne imolese, che viaggiava nella stessa direzione, ossia quella verso il centro città, ed è stato trascinato per 200 metri.

Inutile l’intervento dei soccorsi: dopo un’ora di operazioni salva-vita il cuore di Vilardi ha smesso di battere per sempre. Il ragazzo alla guida della vettura è risultato positivo all’alcol test somministratogli dai carabinieri. Nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, sono state numerose le testimonianze di stima e affetto arrivate, oltre che dal paese di origine di Vilardi, anche dai suoi colleghi dell’ospedale. Tanti anche i messaggi di cordoglio lasciati sui social da una città che lo aveva accolto ormai da quasi dieci anni.