Festa di Natale con laboratorio e lettura alla ludoteca

Preceduta da un mese di giochi e laboratori a tema natalizio, oggi alle ore 17 è in arrivo l’attesa festa di Natale alla Ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro Terme (via Caduti di Cefalonia 256). Divertimento assicurato con ‘Pupazzi di neve, folletti e Babbo Natale’, lettura e laboratorio creativo a cura di Maria Pia Montevecchi. Concluderà il programma di dicembre 2023 l’appuntamento di giovedì 28 con ‘Filastrocca di buon anno’. Le attività per bambini da 0 a 6 anni sono organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune di Castel San Pietro Terme. La Ludoteca comunale Spassatempo è aperta per il gioco libero ai bambini da 0 a 11 anni dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 19. Per poter frequentare la struttura comunale, è necessario iscriversi compilando i moduli forniti in Ludoteca, insieme alle istruzioni per il pagamento del canone annuale che è di 25 euro per ogni bambino.

Inoltre, c’è la possibilità di utilizzare i locali della Ludoteca per le feste di compleanno dei bambini, sempre su prenotazione e con il pagamento del canone tramite PagoPa. Ludoteca comunale Spassatempo, via Caduti di Cefalonia 256, Castel San Pietro Terme, tel. 348 2680403.