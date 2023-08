Festa di San Cassiano Il vescovo Mosciatti e la lezione del ’maestro’

"Nel canto al Vangelo abbiamo ascoltato che “gli alunni resero male per bene al loro maestro; lo colpirono ferocemente con stili, tavolette e flagelli.” Proviamo ad immaginare la tremenda vicenda del martirio di Cassiano. Un maestro, un educatore, con tutta la passione per il proprio lavoro e per quei ragazzi, assalito ed ucciso così, da coloro per cui aveva dato la vita e tutta la sua dedizione. Ma dov’è il segreto di Cassiano, cosa lo ha reso forte e intrepido davanti a questo martirio? Cosa lo ha sostenuto davanti a questo dramma?". Il vescovo Giovanni Mosciatti inizia così l’omelia per la solennità di San Cassiano, patrono di Imola. Lo fa ricordando l’episodio del martirio, compiuto da chi avrebbe dovuto essere riconoscente. E riporta l’episodio ai giorni nostri. "’Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ci ricorda Gesù oggi nel Vangelo ma non hanno il potere di uccidere l’anima’. Uccidere l’anima, di fare fuori il nostro cuore, il nostro legame con il Mistero di Dio. Realmente Cassiano – dice Mosciatti – è stato un maestro, un educatore, che nella sua carne ha mostrato la verità delle parole di Gesù. Egli ha mostrato che l’incontro con Cristo mette in evidenza tutta la grandezza e la profondità del proprio cuore, quell’insieme di esigenze originali che ogni uomo possiede: il bisogno di amore, di felicità, di verità e di giustizia".

"Il maestro Cassiano ci insegna che ciascuno di noi cerca qualcosa che corrisponda al suo cuore – prosegue il vescovo, mettendo al centro il ruolo dell’educazione – . I nostri giovani percepiscono troppo facilmente la Chiesa solo come un’istanza di norme etiche che impedisce loro di fare quello che volentieri farebbero. Oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare è proprio questa: essere educati a trovare nell’uomo stesso l’impronta che Dio vi ha lasciato perché egli possa incontrarsi con Lui". Poi il richiamo all’oggi: "Abbiamo vissuto l’esperienza dell’alluvione e delle frane che hanno segnato le nostre terre, con tutto il dramma che hanno portato. Una distruzione che ha travolto tutto, che ha trasformato e cambiato la vita. Lo abbiamo visto con l’acqua ma ce ne accorgiamo ogni giorno con le notizie sulla guerra. Davvero abbiamo la necessità di alzare il nostro sguardo, quando si risveglia la profondità del nostro bisogno. Lo abbiamo visto tutti, i nostri giovani ce lo hanno testimonianto nei giorni dell’alluvione. Quando si vedono altri che stanno peggio di noi, ci sentiamo spinti ad aiutarli in qualcosa di nostro. Renderci conto della nostra natura, dell’essere ’fratelli tutti’ è veramente importante". Infine la lezione della Giornata mondiale dei giovani, a Lisbona, con le parole del Papa: "Non temete, non abbiate paura!".

Il vescovo Mosciatti ha poi ricordato il bicentenario della porte di papa Pio VII che fu vescovo di Imola dal 1785 al 1816, che si è aperto proprio ieri.