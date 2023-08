Festa di San Cassiano La pedalata fa il pieno

Erano in tanti ieri pomeriggio alla tradizionale pedalata di San Cassiano, uno degli appuntamenti più amati della tre giorni in onore del santo patrono della città. Un fine settimana ricco di iniziative, aperto venerdì sera dal concerto della filarmonica imolese nel chiostro di palazzo Monsignani e destinato a concludersi questa sera.

Numerose in particolare le famiglie, che si sono date appuntamento sul sagrato della cattedrale per poi partire alla volta degli scavi di via Villa Clelia e del cippo di San Cassiano. In serata, poi, altro momento particolarmente atteso, soprattutto dai più piccoli, con il ‘Grande gioco dei santi e dei santini’, un viaggio tra e le chiese della diocesi attraverso le immagini venerate.

La giornata odierna sarà scandita da quattro messe: alle 7, 8, 9 e 20. La solenne pontificale officiata dal vescovo Mosciatti è invece confermata alle 10.30; animazione liturgica affidata alla corale ‘Lorenzo Perosi’. Alle 12.30 pranzo solidale al chiostro dell’Osservanza. Nel pomeriggio, alle 16, apertura del museo diocesano, del museo delle carrozze e del giardino storico. Momento di grande suggestione quello in programma alle 17.30, quando ci sarà il corteo storico in costume. Presenti figuranti, sbandieratori e duellanti in arrivo dal Rione rosso di Faenza, dal Gruppo alidosiano di Castel del Rio, dai Difensori della Rocca di Imola e dai Figuranti del Palio del Torrione di Bubano. Alle 18 la celebrazione dei vespri, seguita alle 18.30 dall’uscita della reliquia del Santo. Chiusura d’autore alle 21 affidata alla corale Lorenzo Perosi e alla sua ‘Elevazione spirituale’ in onore di San Cassiano.

"Non solo un bravo insegnante, ma un uomo che con la passione per la vita e per ciò che faceva, sapeva attrarre e appassionare – ricorda don Andrea Querzè, vicario generale della diocesi, a proposito della figura del patrono imolese –. A tutti è accaduto di incontrare un insegnante o un professore, che non era solo bravo nella sua materia, ma una persona appassionata, capace di trasmettere il gusto dello studio e della materia. Era forse questa sua passione per la verità e per la vita dei suoi ragazzi a renderlo scomodo?".

E ancora: "Quanto è facile manipolare le coscienze dei nostri bambini e dei nostri ragazzi – osserva don Querzè nella pubblicazione che accompagna la festa di San Cassiano –. Quanto è difficile aiutarli ad appassionarsi alla vita senza che una serie tv, un gioco, un influencer, prendano il posto del gusto per le cose vere e semplici della vita. Abbiamo bisogno di uomini e donne che trasmettano ai nostri giovani, ai nostri ragazzi e ai nostri bambini, una passione vera".