Festa di San Cassiano Tre giorni di eventi per il patrono tra fede e socialità

Concerto della filarmonica, pedalata e corteo storico in costume saranno anche nel 2023 tra i momenti clou della festa di San Cassiano. La giornata in onore del patrono della città, 13 agosto, quest’anno cadrà di domenica; ma le celebrazioni inizieranno già venerdì 11 e proseguiranno sabato 12. Il tutto nel solco di una tradizione sempre molto cara agli imolesi e che quest’anno segnerà anche l’apertura di una ricorrenza importante per la diocesi: i duecento anni dalla morte di Pio VII, al secolo Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, papa dal 1800 al 1823 e già vescovo di Imola, al quale nei prossimi mesi saranno dedicate varie iniziative. Per quanto riguarda invece San Cassiano, il programma della festa è stato illustrato ieri in conferenza stampa. Presenti tra gli altri il vescovo Giovanni Mosciatti; don Andrea Querzè, vicario generale della Diocesi; Raffaele Benni, del comitato per l’organizzazione della festa; Franco Camaggi, presidente della banda musicale; Nino Ceroni, organizzatore della pedalata di San Cassiano.

VENERDÌ 11 AGOSTO

Si parte venerdì 11 agosto alle 21 nel chiostro di palazzo Monsignani con il consueto concerto della filarmonica città di Imola.

SABATO 12 AGOSTO

Sabato 12 agosto, al pomeriggio, la partenza dell’immancabile pedalata dal sagrato della cattedrale. Si tratta di un passeggiata per le famiglie con qualsiasi tipo di bicicletta con tappe al cippo di San Cassiano e in via Villa Clelia. Il programma prevede, alle 17, la messa pontificale. Alle 17 spazio invece all’apertura delle iscrizioni e alla distribuzione degli omaggi. Alle 18.30 incolonnamento e partenza. Trenta minuti dopo, la sosta agli scavi di via Villa Clelia e al cippo di San Cassiano. Rientro previsto alle 19.30 con sorteggio mountain bike. Alle 20.30 la celebrazione dei primi vespri mentre alle 21, nel chiostro di palazzo Monsignani, torna il ‘Grande gioco dei santi e dei santini’, un viaggio tra e le chiese della diocesi attraverso le immagini venerate. Partecipazione gratuita e omaggi a tutti i partecipanti, primo premio una bicicletta.

DOMENICA 13 AGOSTO

Quattro le messe in programma il giorno di San Cassiano: alle ore 7, 8, 9 e 20. La solenne pontificale officiata dal vescovo Mosciatti è confermata alle 10.30. Animazione liturgica affidata alla corale ‘Lorenzo Perosi’. Alle 12.30 pranzo solidale al chiostro dell’Osservanza. Nel pomeriggio, alle 16, apertura del museo diocesano, del museo delle carrozze e del giardino storico. Momento di grande suggestione quello in programma alle 17.30, quando ci sarà il corteo storico in costume. Presenti figuranti, sbandieratori e duellanti in arrivo dal Rione rosso di Faenza, dal Gruppo alidosiano di Castel del Rio, dai Difensori della Rocca di Imola e dai Figuranti del Palio del Torrione di Bubano. Alle 18 la celebrazione dei vespri, seguita alle 18.30 dall’uscita della reliquia del Santo. Alle 20, come accennato, la messa. Chiusura d’autore alle 21 affidata alla corale Lorenzo Perosi e alla sua ‘Elevazione spirituale’ in onore di San Cassiano.