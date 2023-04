Festa e stand gastronomici

La primavera al Parco Europa di Bubano, area verde posizionata in via Pirazzoli angolo via Mattarella, farà rima ancora una volta con la Festa degli Aquiloni. Giunta alla sua 38esima edizione, la kermesse organizzata dal municipio di Mordano insieme alla Pro Loco ed al comitato Festa della Primavera è in agenda oggi, giorno della Liberazione dal nazifascismo.

Stand gastronomico in funzione dalle ore 12 con tante bontà, intrattenimento musicale, laboratori per costruire e lanciare gli aquiloni ma anche giochi a squadre e la mitica gara di corsa nei sacchi aperta a tutti. Un appuntamento, a misura di famiglie, davvero da non perdere.