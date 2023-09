Festa in piazza a Borgo Tossignano: 5mila euro di solidarietà

Sono stati raccolti oltre 5mila euro durante l’evento ‘Una piazza di solidarietà’, andato in scena qualche giorno fa a Borgo Tossignano, che ha visto schierate in prima linea le associazioni e l’amministrazione del paese della vallata del Santerno. "Un momento di festa che ha accomunato tutte le realtà associazionistiche locali per il raggiungimento di un obiettivo univoco legato al finanziamento di una parte delle opere necessarie per il ripristino di una parte dell’area lungofiume danneggiata dall’alluvione – ha detto il sindaco Mauro Ghini –. Una straordinaria cornice di pubblico con persone di ogni età". L’occasione è stata congeniale anche per presentare il drappo del ‘Palio Rionale 2024’ realizzato e donato dall’artista Nevio Galeotti (nella foto).

m. g.