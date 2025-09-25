Festa Pd, scoppia il caso. Il palco del Circondario a un evento di partito: "Disguido involontario"

Il palco acquistato dal Comune di Imola attraverso un bando finanziato dalla Regione e desinato ad iniziative giovanili finito al parco Scania di Castel San Pietro per ospitare gli eventi della festa Democratica del Pd.

"Un errore", è l’ammissione del coordinamento castellano della festa iniziata l’8 agosto scorso e chiusa il 18 dello stesso mese, dopo che il Comune di Imola aveva confermato che "dal 31 luglio al 21 agosto non si erano registrati utilizzi del palco".

La vicenda è emersa a seguito di una segnalazione fatta da Loris Salmi, consigliere comunale di Progetto Dozza che certificava, con tanto di foto allegate scattate proprio alla festa, come al parco Scania fosse stato montato il palco "acquistato nel 2015 dal comune di Imola grazie al finanziamento regionale afferente al bando 2014 ‘Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli Enti locali’, palco componibile fruibile dai comuni del Nuovo Circondario per iniziative giovanili proprie, patrocinate e in collaborazione".

L’impiego del palco, insomma, avrebbe dovuto essere sempre coerente con il bando, e dunque non per eventi come una festa di partito.

La conferma arriva anche dal Comune di Imola, che precisa come il palco debba essere "utilizzato esclusivamente per iniziative comunali", e come per l’utilizzo del palco occorra "una richiesta all’ufficio del comune di Imola che ne coordina l’utilizzo, e il dirigente di riferimento autorizza in via finale l’utilizzo".

" Nelle modalità di uso, per evitare spostamenti inutili, l’ultimo Comune che lo utilizza lo mantiene lì e il Comune successivo che deve utilizzarlo lo recupera da quel luogo", spiegano ancora dal municipio imolese sottolineando inoltre che "lo stesso Comune di Imola con il Nuovo Circondario Imolese si sta attivando per verificare tramite l’ufficio quanto è accaduto".

Ebbene, ricostruisce il Comune di Imola, l’ultimo utilizzatore ’ufficiale’ sarebbe stato il municipio di Dozza, e nel borgo la struttura si trovava prima del trasferimento a Castel San Pietro. Un trasferimento avvolto nel mistero visto che, aggiungono dal Santerno, "dal 31 luglio al 21 agosto non si registrano usi del palco e non vi sono richieste di utilizzo", e Castel San Pietro aveva sì richiesto l’uso del palco, ma "dall’1 al 7 luglio e dal 28 agosto all’1 settembre".

Com’è finito, dunque, il palco circondariale nel parco Scania nei dieci giorni di Festa dell’Unità? A dipanare la matassa ci pensa il coordinamento della stessa festa castellana.

"Abbiamo ricostruito l’accaduto, riscontrando che durante le fasi di montaggio della Festa di agosto si è verificato un disguido nello scambio dei materiali forniti dalla ditta incaricata – spiegano dal Pd –. In particolare, per errore è stato allestito un palco diverso da quello ordinato, mentre il materiale richiesto è rimasto depositato presso i magazzini della festa".

L’episodio, ha tenuto poi a specificare il coordinamento, "è di natura del tutto involontaria, e ha consentito di individuare una criticità organizzativa sulla quale sarà posta la massima attenzione per evitare che simili disguidi possano ripetersi in futuro". Una ricostruzione, conclude il coordinamento, certa e certificata "come da documentazione risultante agli atti della festa".