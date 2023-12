Festa per la dottoressa Treve. In pensione dopo 37 anni

Sorpresa riuscita a Castel del Rio per la festa di saluto alla neopensionata Maddalena Treve, medico di medicina generale in paese per ben 37 anni. Così, qualche giorno fa, la sala Magnus di palazzo Alidosi si è riempita di gente per tributare alla dottoressa Treve il doveroso ringraziamento. Un centinaio di persone chiamate a raccolta tra tavole imbandite, abbracci, risate ed un pizzico di emozione. L’iniziativa, organizzata dalle amiche pazienti più strette della festeggiata, ha visto anche la presenza del sindaco Alberto Baldazzi, del vescovo della diocesi di Imola, Giovanni Mosciatti, e di tutti i parroci della vallata del Santerno. Tra i tanti doni consegnati alla Treve meritano una menzione la lunghissima pergamena con impressi i nomi di tutti i suoi pazienti e la donazione effettuata presso un’associazione che si occupa del sostegno di bambini in difficoltà.

Nel corso dell’appuntamento il direttore generale dell’Ausl di Imola, Andrea Rossi, ha presentato ai cittadini il nuovo medico Linca Nusa Didona già in servizio da qualche tempo nell’ambulatorio di piazza Repubblica.