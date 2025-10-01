Festa per l’oro di Travisani: "Atleta dalla grande forza. Un esempio di sportività"

Dozza è in festa per l’oro mondiale nel tiro con l’arco, categoria ricurvo maschile, di Stefano Travisani. Il pluridecorato atleta paralimpico milanese, dal 2018 cittadino onorario del borgo, scoprì proprio a Toscanella durante la prima edizione dell’evento ‘Giochiamo senza frontiere’ con ospiti alcuni pazienti dell’Istituto riabilitativo di Montecatone la sua straordinaria attitudine per la disciplina sportiva con l’arco e le frecce. Da lì una serie infinita di successi su scala nazionale e internazionale, tra cui la prestigiosa medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi nel 2024 nel tiro con l’arco ricurvo misto in coppia con Elisabetta Mijno, e soddisfazioni. Domenica scorsa, a Gwangju in Corea del Sud ai Mondiali Para-Archery, Travisani ha annichilito in finale il suo avversario Ziapaev (7-1). Ma non è tutto. Già, perché l’arciere lombardo ha sfiorato la clamorosa doppietta centrando l’argento nel mixed team ricurvo, insieme alla Mijno, dopo lo shoot off contro la Mongolia 5-4 (20-19). Ai piedi del podio, invece, il tandem azzurro composto da Travisani e Bettoni nella gara a squadre maschile contro i padroni di casa coreani (5-4). "A pochi giorni di distanza dalla sua presenza a Toscanella per l’inaugurazione del nuovo centro polivalente intitolato a Sara Piffer, Travisani ha sbaragliato la concorrenza salendo sul tetto del mondo – ha scritto sui social il municipio di Dozza per celebrare l’impresa del cittadino onorario –. Bravo Stefano, campione vero nella vita di tutti i giorni e nel tiro con l’arco".