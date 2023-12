Feste nei centri storici. Oggi in piazza lo spettacolo ‘Dream’. E tornano i mercatini

L’accensione delle luminarie dà il via agli appuntamenti delle Feste. Per tutti i weekend di dicembre si susseguiranno, in piazza Matteotti, concerti e animazioni per tutti i gusti. Oggi pomeriggio alle 17 lo spettacolo Dream trasporterà i presenti in una dimensione trasognata e magica. Le arti della danza, della danza su trampoli e del canto live si fonderanno insieme dando vita a visioni oniriche e immaginifiche, popolate da creature magiche che animeranno la serata per regalare a tutti un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Sotto la Galleria del centro cittadino, in piazza Gramsci e in via Orsini tornano i mercatini di Natale, organizzati dalla Pro loco, dove si potranno acquistare creazioni artigianali e prodotti tipici. E poi la pista del ghiaccio allestita nel cortile degli ex Circoli, grazie alla disponibilità della proprietà dell’edifico. Resterà aperta fino al 14 gennaio 2024, dal lunedì al venerdì dalle 15 a mezzanotte; domenica e giorni festivi dalle 10 a mezzanotte. Ingresso a pagamento.

Nel frattempo in tutto il circondario è partito ieri – con l’accensione delle luminarie – il calendario ‘Be in Wonderland - vivi la magia del Natale’ per valorizzare i centri storici. Secondo Luca Albertazzi, Sindaco di Dozza e delegato Circondariale al turismo del Nuovo Circondario Imolese: "Siamo partiti dalla base di consensi e riscontri positivi registrati dal format lo scorso anno con la ferma volontà di rafforzare la logica di rete diffusa che alimenta il Nuovo Circondario Imolese. Il modo migliore per puntare alla valorizzazione del processo turistico su scala locale e per riscoprire e promuovere in chiave diffusa e sostenibile i centri storici insieme al loro inestimabile patrimonio artistico e culturale".

A Dozza oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 alla Rocca si tiene ‘Artevintage’, una mostra di oggetti vintage da epoche passate. Sarà presente anche una piccola area vendita in cui i visitatori potranno acquistare abbigliamento e oggettistica.

A Medicina alle 17 alla chiesa del Suffragio, concerto di Natale della Banda Municipale.

A Bubano in piazza Dante-via Lume dalle 11 alle 20 l’iniziativa ‘Natale con i tuoi - il 3 dicembre con noi’. Il Comitato del Palio del Torrione organizza per la prima volta il Natale in strada a Bubano. Negozi aperti, mercatini, buon cibo, musica e intrattenimento. E ancora laboratori e letture animate per i bambini presso il Torrione Sforzesco di Bubano, nonché l’arrivo di Babbo Natale che accenderà l’albero di Natale e accoglierà i bambini nella sua casetta per ricevere le letterine e fare le foto

Per consultare il programma completo i può visitare il sito www.nuovocircondarioimolese.it.