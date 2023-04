Festival ‘ArtinCirco’ Due giorni in piazza fra clown e giullari

Sta per prendere il via la sesta edizione di ’ArtinCirco’. La seconda manifestazione in Italia per qualità del circo contemporaneo e da anni sostenuta e riconosciuta dal ministero della Cultura, presenta un cartellone di spettacoli con compagnie italiane e artisti internazionali da Svizzera, Argentina, Brasile, Repubblica Ceca, Francia e Cile, per un totale di 51 appuntamenti tra aprile e agosto. Sono cinque le località coinvolte quest’anno: Ozzano (da questa domenica al 7 maggio), davanti al municipio con tendone e punto ristoro; Settefonti (frazione collinare di Ozzano), con spettacoli circo-teatro all’agriturismo ‘Dulcamara’ e uno spettacolo itinerante di circo musicale nel Parco naturale dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa da questa domenica fino al 21 maggio; Castel San Pietro il 3-4 giugno, in piazza XX settembre; Ca’ de Fabbri (frazione di Minerbio) il 18 luglio e la chiusura a Minerbio il 22 agosto, in piazza ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’.

Federico Cibin, presidente di ’ArtinCirco Aps’, spiega: "Promuoviamo l’ecosostenibilità e l’inclusività, con l’obiettivo di creare un’atmosfera che allieti le giornate degli spettatori e che includa più persone possibili". "Il programma di Ozzano – aggiungono Nando e Naila, direttori artistici del festival – avrà numerose novità in particolare per la fascia di età tra i 12 e i 20 anni, la più difficile da coinvolgere". Tanti i ragazzi e le ragazze delle scuole di circo dell’Emilia-Romagna pronti a stimolare la creatività del pubblico. Oltre al ’Gran Cabaret’, saranno presenti anche compagnie e artisti storici del circo contemporaneo e di strada come Lorenzo Crivellari in solo, Diego Draghi e i suoi ’Giullari del Diavolo’, la compagnia Baccalà, i brasiliani della ’Dela Praka’ e Alekos. Ci saranno anche spettacoli per i più piccoli (bolle di sapone, clown, giocolieri i giochi col fuoco). Grande attesa per le band locali e le due bande di Ozzano.

Federico Cibin ha presentato anche il premio ‘Colpo di fulmine’, che descrive come "un tentativo di creare un senso estetico e critico negli spettatori più giovani e per creare nuovo pubblico di addetti e appassionati". "Stiamo mettendo delle fondamenta sempre più solide a questo percorso di cui siamo molto orgogliosi", sottolinea.

L’assessora alla Cultura di Ozzano, Elena Valerio, ha descritto la manifestazione come "un grande abbraccio ai cittadini, alla cultura e alle realtà commerciali e produttive". "Ci auguriamo che anche quest’anno possa essere l’evento che segna l’inizio di tanti spettacoli di qualità e con tanta partecipazione" - ha aggiunto Fabrizio Dondi, assessore alla Cultura di Castel San Pietro. Per info e prenotazioni 342 7736730.

Giovanni Di Caprio