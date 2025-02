Festival dei linguaggi, ecco il bis. Dal romanzo noir al fumetto. Un cartellone ricco di eventi

Torna il ’Festival dei linguaggi a Imola: l’universo della comunicazione in giornate piene di voci’. Organizzato da Università Aperta, attraverso il comitato direttivo composto da Antonio Castronuovo e Gabriella Pirazzini, il Festival (alla sua seconda edizione) propone un cartellone di 17 eventi, che si svolgeranno tra domani e l’8 marzo. "L’anno scorso il festival è stato una scommessa, e ha registrato più di un migliaio di presenze – ha dichiarato la presidente dell’Università Aperta, Sandra Zanardi –, il nostro obiettivo è diventare un appuntamento fisso annualmente".

Si parte domani, alla libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme, con un incontro sulla traduzione letteraria, alle 20.30, moderato da Antonio Castronuovo. Venerdì, alle ore 18, è protagonista a Palazzo Liverani, a Mordano, lo scrittore Carlo Lucarelli, in tema di letteratura noir. Mercoledì 26 febbraio, nella biblioteca comunale, alle 17.45, sono previste letture in versi e parole in memoria di Maurizio Bacchilega, vicepresidente dell’Università Aperta scomparso il 31 ottobre scorso, a cui è dedicato il festival.

Giovedì 27 febbraio, nella Salannunziata, alle 18, è dedicato invece a Lidia Ravera e al suo nuovo libro "Volevo essere un uomo", una autobiografia che analizza l’idea di femminismo attuale. Alle 20.30, nella stessa cornice, c’è l’incontro con l’avvocato Michele Castellari, sul linguaggio della Grecia antica, tra mito, letteratura e filosofia. Alla stessa ora, a Lugo, avrà luogo nella biblioteca Trisi l’incontro "Parole per accogliere", per sensibilizzare sul linguaggio come strumento per una società più inclusiva. Venerdì 28 febbraio, alle 9.30, a Palazzo Sersanti, per il secondo anno di seguito, c’è un incontro organizzato dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna, incentrato sugli stereotipi e al linguaggio della guerra, attraverso la testimonianza di Daniele Piervincenzi. Alle ore 18, nella Salannunziata, ecco invece Cristina Mercuri, imprenditrice e autrice di aforismi e giochi linguistici. Infine, alle 21, previsto un incontro nella Sala Mariele Ventre con Denis Campitelli, che intratterrà il pubblico con una serie di aneddoti della Romagna.

Sabato 1 marzo inizia con un incontro dedicato al fumetto da "Vari.China", alle 10 in Salannunziata. Nel pomeriggio, alle 16, nella stessa cornice, Chiara Viale, avvocata e autrice del libro "Lidia e le altre. Pari opportunità ieri e oggi: l’eredità di Lidia Poët", parlerà di uguaglianza di genere, ispirandosi alla storia della prima avvocata italiana. Alle 18, invece, Manuela Mongardi, docente di epigrafia dell’Università di Bologna, che nel Centro Giovannini si occuperà del linguaggio delle iscrizioni romane.

Domenica 2 marzo, alle 11, il primo appuntamento è con Giacomo Cutrera, in biblioteca, per parlare di disturbi dell’apprendimento. Nel pomeriggio, alle 18, nel Centro Giovannini, ecco invece Paola Mammini, sceneggiatrice di "Perfetti Sconosciuti". In serata, alle 21, nella Sala Mariele Ventre, previsto un incontro di musica popolare con ’Emisurela’, band indie folk. La kermesse si conclude sabato 8 marzo a Bagnara di Romagna, nella Rocca Sforzesca, con un incontro tra Daniela Pini e Riccardo Francone sulle lettere di Pietro Mascagni alla sua musa ispiratrice, Anna Lolli. L’assessore alla cultura Giacomo Gambi ha accolto con entusiasmo il cartellone, dichiarando: "Questo festival è culturale, stimolante e aperto ai giovani, e pone le basi della parità attraverso il linguaggio". Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.