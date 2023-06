Festival del paesaggio Arte e storia in vetrina

Il Festival Narrativo del Paesaggio ‘Orizzonti che si incontrano’ approderà a Castel Guelfo il prossimo 9 giugno. Il progetto, alimentato dalla Città metropolitana sull’intera area geografica della provincia, ruota attorno al ricco cartellone di appuntamenti gratuiti ideati per valorizzare il territorio e il suo patrimonio naturale, storico e artistico. Si tratta di una nuova offerta culturale che ha l’obiettivo di intrecciare e rafforzare i principali itinerari della zona. Ma anche di farli scoprire a chi, residenti o visitatori occasionali, è in cerca di spunti inediti per apprezzare l’unicità della zona. Di certo l’emergenza alluvione che ha colpito nelle scorse settimane buona parte del circondario imolese non ha facilitato l’organizzazione alle latitudini dei dieci comuni dell’unione. Così la tappa guelfese ha il sapore di un primo, significativo, passo in direzione del ritorno alla normalità. Gli ‘Scatti guelfesi’, in programma alle 18.30 in piazza XX Settembre, comprendono una performance podistica non competitiva con partenza dal cuore del centro storico del paese per approfondire i paesaggi presenti nelle istantanee del celebre fotografo Enrico Pasquali. Un evento pensato per omaggiare l’artista del ‘click’ nel centenario della sua nascita. Non solo. La volontà è quella di incentivare la realizzazione di percorsi sostenibili tra uomo ed ambiente in ottica di massima salvaguardia del patrimonio per le generazioni future. Spazio, quindi, alla passeggiata itinerante con guida turistica dall’abitato alle campagne circostanti, poi tappa nella frazione di via Larga per una degustazione di prodotti offerti dall’omonima pizzeria e dall’azienda agricola Mongardi. E’ già possibile prenotare l’esperienza contattando gli uffici della Pro Loco (tel. 327.40334439 oppure l’Associazione Volontari (tel. 331.9020887).

Mattia Grandi