Fiaccole in piazza Matteotti "La pace è l’unica vera vittoria"

"La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno".

Fiaccole accese e bandiere arcobaleno al vento a simboleggiare la richiesta e la speranza che il conflitto abbia fine al più presto. Erano in tanti ieri sera in piazza Matteotti al presidio organizzato, a un anno dall’invasione dell’Ucraina, dal Comitato pace e diritti del circondario imolese.

"Un anno di guerra, morte e distruzione non deve e non può passare sotto silenzio – spiegano dal comitato –. Per questo motivo ‘Europe for Peace’ invita a mobilitarsi nelle città italiane ed europee per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti".

Un appello a cui ha aderito appunto il Comitato pace e diritti del circondario.

"Di fronte a un continuo allargamento della guerra, con impatti sempre più devastanti sulla popolazione, e un pericolo di escalation anche nucleare occorre manifestare solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo", affermano gli attivisti.

Nel corso dell’iniziativa è stata rilanciata la piattaforma della manifestazione nazionale dello scorso 5 novembre con cui si chiede all’Onu di convocare una Conferenza internazionale di pace e di mettere al bando tutte le armi nucleari.

"La difesa di un Paese aggredito nel cuore dell’Europa era, è e rimane un atto dovuto e necessario, in linea con i nostri valori – ha ricordato ieri il sindaco Marco Panieri, a un anno dall’inizio del conflitto –. Abbiamo visto orrori e dolori che nel nostro continente pensavamo di aver consegnato al passato, ma siamo rimasti fedeli nella difesa della libertà e oggi l’Ucraina esiste ancora".

Oggi, ha proseguito il primo cittadino, "è tempo di preparare il domani, è tempo per la politica di lavorare, unitamente al sostegno senza incertezze al popolo ucraino, per una pace vera che sia equa e giusta".

"Tenendo acceso un barlume di speranza e la disponibilità a interlocuzioni civili basate su presupposti corretti. Un’Ucraina libera e un’Europa in pace – ha concluso il sindaco Panieri – sono i nostri sogni per i quali serve iniziare a lavorare a occhi aperti". Alla manifestazione erano presenti l’assessore comunale alla Cultura, Giacomo Gambi e la consigliera regionale del Pd, Francesca Marchetti, assieme ad altre autorità del circondario. Uno dei bimbi presenti al presidio ha letto un commovente messaggio di speranza del vescovo Giovanni Mosciatti.