Fiamme al primo piano del Comune Tutti salvi nel test di evacuazione

Prova pratica di sicurezza per i dipendenti del Comune che ieri mattina hanno effettuato l’evacuazione dell’edificio, nell’ambito del progetto e delle norme di legge per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Da tempo, infatti, la struttura si prepara ad affrontare eventuali emergenze con corsi, esercitazioni, dotazione di strumenti adeguati, segnalazione di percorsi interni e altre iniziative per la sicurezza del personale al lavoro, dei cittadini, degli amministratori e dei cittadini che ogni giorno si recano nella sede municipale. Si è dunque ipotizzato un principio di incendio in un ufficio al primo piano e, al segnale prestabilito (il suono di alcune trombe da stadio), è scattato il Piano di emergenza interno.

Sotto la guida del responsabile Servizio prevenzione e protezione del Comune che lavora in collaborazione con l’ Uo Organizzazione, il responsabile dell’emergenza e gli addetti antincendio ed evacuazione, coadiuvati dagli addetti al servizio di pronto soccorso, indossando la pettorina arancione con la scritta ‘emergenza’ hanno condotto la prova, facendo confluire velocemente (meno di 4 minuti) tutte le persone presenti in Comune, attraverso le tre scale del palazzo, fino al punto di raccolta in piazza XX Settembre: qui appello per controllare che tutto il personale in servizio fosse uscito. Hanno partecipato 57 dipendenti, 9 utenti e il vicesindaco Andrea Bondi. Al termine riunione per esaminare le criticità e attuare i correttivi indispensabili per essere sempre pronti in caso di emergenze reali.