Fiamme alle scuole Orsini. Rogo durante lavori all’edificio: "Non ci sono danni strutturali"

In fiamme le scuole Orsini in via Vivaldi, in Pedagna. Mattina di paura nel plesso, ma fortunatamente, grazie anche al rapido intervento dei vigili del fuoco, non si sono registrati danni strutturali e le persone presenti all’interno sono state fatte evacuare senza conseguenze (non c’erano ovviamente lezioni, dal momento che sono in corso le vacanze). I vigili del fuoco dovranno individuare le cause esatte del rogo, ma in quel momento erano in corso lavori di manutenzione.

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato intorno alle 11.20 al plesso delle scuole Orsini, dell’istituto comprensivo 7. Ha preso fuoco in particolare la copertura esterna di un’area dell’edificio e un fumo denso si è levato, ben visibile anche dalla distanza.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti evitando che le fiamme si potessero espandere. Sono intervenuti in forze con due autopompe da Imola e San Lazzaro, un’autoscala da imola, un’ autobotte da Medicina e l’auto con il funzionario di guardia, da Bologna.

Il Comune ha poi condotto verifiche sull’edificio e su quanto accaduto, ma secondo i primi riscontri non ci sarebbero danni strutturali. Il Comune ha ringraziato i Vigili del Fuoco per l’intervento e assicurato che saranno subito condotti i lavori di riparazione: "Nelle prossime settimane – spiegano dall’amministrazione – saremo al lavoro per il ripristino della parte danneggiata, nella piena tutela delle attività e dei diritti della comunità scolastica coinvolta e dell’Istituto Comprensivo".

Sul caso è subito intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia, allargando lo sguardo al rischio di incendi in generale nei plessi scolastici: "Ritengo rilevante verificare l’idoneità del certificato antincendio e quello elettrico – ha affermato Carapia – e la rispondenza alle attuali normative legislative italiane. Nello specifico il decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 regolamenta la gestione della sicurezza antincendio e introduce il certificato di protezione incendi (cpi) obbligatorio per tutti gli edifici scolastici. Non solo, ma chiedo anche di rendere pubblico il Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ndr) sul sito di ogni scuola, cosa che oggi non è ancora fatto, nonostante la normativa vigente lo richiami in quanto ai criteri di pubblicità e trasparenza. La sicurezza dei plessi scolastici e dei nostri figli – ha concluso il consigliere della minoranza – deve essere la prima priorità di ogni amministrazione".