Fiamme in collina, interviene l’elicottero

Elicottero dei vigili del fuoco all’opera ieri pomeriggio sulle colline di Fabbrica. Intorno a mezzogiorno si è sviluppato un incendio di sterpaglie nella zona di via Montrone (sulla collina Franchini, dal nome della proprietà). Presenti vigili del fuoco da Imola e Fontanelice, ma si è optato per l’elicottero a causa dell’accesso impossibile a causa del terreno impervio, caratterizzato da calanchi. I lanci d’acqua, prelevata da un bacino in zona, hanno permesso di spegnere in breve tempo l’incendio senza ulteriori conseguenze.