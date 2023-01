Fiamme in un parcheggio, danneggiate sei auto

Ha avuto una origine accidentale un incendio scoppiato questa mattina in un parcheggio a Medicina, nel Bolognese, dove sei veicoli sono rimasti danneggiati. Le fiamme sono partite da un Suv Opel, in sosta in un’area non lontana dalla caserma dei vigili del fuoco, e da questa auto si sono estese ad altre cinque vetture parcheggiate di fianco. Per domare l’incendio sono intervenuti i pompieri di Medicina e di Budrio. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Medicina che hanno svolto i rilievi di legge e accertato l’assenza di persone coinvolte. Dalle prime verifiche, è stata stabilita l’origine accidentale del rogo, dovuto a un corto circuito dei dispositivi interni dell’auto dalla quale è partito. Ulteriori accertamenti sono in corso.