Fibra di carbonio riciclata. Da Hera a Racing Bulls

Realizzare una monoposto sempre più sostenibile utilizzando, all’interno del processo produttivo, fibra di carbonio riciclata e rigenerata nel nuovo impianto in avvio nei prossimi mesi in via Casalegno. È l’obiettivo della partnership siglata tra il Gruppo Hera e Racing Bulls (Visa Cash App RB, ex AlphaTauri), team faentino di Formula 1 erede ormai lontano della Minardi.

Per il Gran premio di Imola del 17-19 maggio, i flap (piccole appendici aerodinamiche) dell’ala anteriore delle vetture guidate da Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo sono stati ottenuti utilizzando stampi realizzati con fibra di carbonio riciclata (per adesso in un impianto pilota a Faenza).

"La partnership con il team Visa Cash App RB è pienamente coerente con i nostri obiettivi di decarbonizzazione e sviluppo dell’economia circolare – afferma Andrea Ramonda, amministratore selegato di Herambiente – e ha una valenza strategica nell’ottica della promozione delle filiere corte e circolari in Italia e in Europa. Rigenerare fibra di carbonio è un progetto pioneristico per realizzare il quale è importante fare squadra. In questo modo, ogni attore mette a disposizione risorse e competenze con l’obiettivo comune di generare benefici ambientali, economici e sociali".

Recuperare un materiale così prezioso come la fibra di carbonio genera ricadute positive in termini di sostenibilità e circolarità, dando una seconda vita a questo materiale composito fondamentale nel motorsport. Grazie a questa collaborazione, una volta concluso il processo di industrializzazione, si potranno risparmiare fino a 150 tonnellate di CO2 equivalenti in un anno, un risparmio pari a 4mila alberi piantati.

"L’incentivazione dell’economia circolare, l’attenzione a progetti a carattere territoriale e lo sviluppo di nuove tecnologie che rendano il motorsport sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente fanno parte di una serie attività che affrontiamo con una visione olistica – commenta Enrico Fastelli di Visa Cash App RB – volta a cogliere tutte le opportunità possibili per vincere la sfida comune ai cambiamenti climatici".