Fiera Agricola da record. Pienone di visitatori come mai prima d’ora: "Evento che parla a tutti"

Una 13esima edizione da record per la Fiera Agricola del Santerno. I numeri parlano chiaro e la tre giorni di evento andata in scena fino a domenica scorsa al Complesso di Sante Zennaro di Imola, mai come questa volta, ha fatto il pienone di visitatori e partecipazione agli stand, nelle vendite e nelle attività proposte.

Un pubblico sempre più ampio e trasversale come rilevato dalle oltre 120 realtà presenti, aziende agricole, artigiani, produttori, enti ed associazioni, che hanno certificato la crescita significativa del pubblico e dei consumi rispetto agli anni passati. Un segno tangibile del radicamento e dell’attrattività di un appuntamento che ha proposto laboratori per bambini, dimostrazioni dal vivo, rassegne zootecniche, enogastronomia e momenti di educazione ambientale con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali e alla promozione della filiera corta.

Nel dettaglio, la Fiera ha ospitato 61 aziende agricole, 9 realtà del settore florovivaistico, 27 espositori di macchine e attrezzature, 4 espositori di piccoli animali, 6 sagre del territorio, 5 birrifici artigianali e 29 enti e associazioni coinvolte. Senza dimenticare gli oltre 100 allevatori partecipanti che hanno dato forma alla più grande rassegna zootecnica della Regione con: 108 asini, 55 bovini, 46 cavalli, 65 ovicaprini, 200 capi avicoli e 8 cani da pastore.

"Una Fiera che unisce tradizione e modernità, capace di parlare a tutti – hanno detto il sindaco di Imola, Marco Panieri, e l’assessore con delega all’agricoltura Pierangelo Raffini -. Una manifestazione che tiene vivo il legame tra città e campagna, tra cultura del lavoro e tutela dell’ambiente. Il successo straordinario di quest’anno è il frutto della passione e dell’impegno corale di tanti: operatori, volontari, dipendenti comunali, associazioni, cittadini e sponsor". Il tutto impreziosito dalla gioia domenicale della nascita, all’interno della Fiera, del vitello ‘Santerno’ di razza Bovino-Romagnolo.

Questa 13esima edizione ha sugellato, inoltre, la centralità della Fiera Agricola del Santerno nell’ambito regionale e il meritato riconoscimento nel gotha degli eventi del mondo agricolo e dell’imprenditoria legata a terra e natura. Con le idee chiare per il futuro. Il municipio di Imola, infatti, si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo con la sfera agricola, le scuole, i giovani e l’innovazione per blindare la valenza di un appuntamento identitario e strategico per il territorio. Un autentico laboratorio permanente di futuro sostenibile, qualità e valori.

Mattia Grandi