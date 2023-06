Fiera agricola e solidale Il meglio del territorio si mette in mostra e aiuta gli alluvionati

Debutto più che positivo per 11ª edizione della Fiera agricola del Santerno. Dopo l’inaugurazione di venerdì sera, migliaia di persone hanno affollato per tutta la giornata di ieri il complesso di Sante Zennaro, sede della manifestazione che mette in vetrina uno dei settori colpiti più duramente dall’alluvione. Oggi il gran finale, con l’area che resterà aperta dalle 9 alle 21 sempre con ingresso gratuito. Alle 11 spazio a ‘La biodiversità zootecnica, un’eccellenza italiana da conoscere e salvaguardare’, presentazione dell’Atlante delle razze avicunicole autoctone. Polli, tacchine, faraone, anatre, oche, colombi, conigli allevati in Italia e dell’Atlante delle razze autoctone. Bovini, ovicaprini, suini allevati in Italia. Alle 16 presentazione del libro di Mario Gurioli ‘Usanze di Romagna’ (Tempo al Libro editore), alla presenza dell’autore.

La raccomandazione è quella di portare da casa la borraccia o il bicchiere: quest’anno alla Fiera agricola del Santerno verrà erogata gratuitamente, da una sorgente urbana, acqua naturale e frizzante refrigerata. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con Hera, è pensata per ridurre la circolazione di bottigliette d’acqua usa e getta.

Una novità, ma anche tante conferme. Come sempre, all’interno del complesso Sante Zennaro si può bere e mangiare ad alto livello. Al cibo penseranno le sagre storiche del circondario imolese, che tra l’altro quest’anno devolveranno parte dell’incasso a favore degli alluvionati dimostrando grande generosità: Gruppo polentari di Tossignano, Antica società maccheroni di Borgo Tossignano, Associazione sagra della piè fritta di Fontanelice, Associazione festa del garganello, Associazione pro loco Belvedere, associazione pro loco di Mordano, a cui si aggiunge lo stand della cooperativa Clai. Per il bere, ecco invece l’Osteria dei Colli d’Imola, con le cantine vinicole della Doc Colli d’Imola. Al loro fianco, gli immancabili birrifici artigianali, un bar e alcune gelaterie.