Fiera agricola, edizione record In 60mila all’evento solidale Ma un furto rovina la festa

Un’edizione da record, con 60mila presenze nell’arco del fine settimana. Una grande festa popolare rovinata però, domenica sera, dal maxi-furto (bottino di diverse migliaia di euro) ai danni dello stand gastronomico della Pro Loco di Belvedere. Si è chiusa così, con tre giorni dolcissimi e un finale amaro, l’undicesima edizione della Fiera agricola del Santerno.

Sul fronte delle presenze, ritoccato il primato del 2022, quando nel complesso di Sante Zennaro erano stati 50mila i visitatori della manifestazione che porta la campagna in città. Nei prossimi giorni verrà invece reso noto il dato di quanto è stato raccolto (dalle sagre del territorio, ma anche dalle donazioni dei cittadini) per gli alluvionati.

"Sono molto soddisfatto – commenta Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura –. Gli stand ci hanno confermato di aver aumentato notevolmente i numeri delle presenze rispetto allo scorso anno. E il ringraziamento per aver fatto la manifestazione. Si è notato un flusso regolare durante tutte le giornate, contrariamente ad altri anni in cui si erano manifestati più picchi, per culminare nelle serate con un aumento senza precedenti. Frutto – prosegue Raffini – della grande voglia delle persone di poter vivere all’aperto, con tutta la famiglia, giornate che proponevano sempre spettacoli, eventi, laboratori, la possibilità di vedere e toccare gli animali nelle mostre zootecniche delle razze zootecniche autoctone dell’Emilia-Romagna, di acquistare prodotti a km 0, di mangiare e bere prodotti di qualità".

Da una stima fatta, più di un terzo delle aziende presenti alla Fiera agricola del Santerno hanno subito danni dall’alluvione o dalle frane: con la loro partecipazione hanno voluto testimoniare tutta la loro resilienza e voglia di ripartire.

"La manifestazione ha permesso loro di dare un messaggio di resilienza, resistenza e desiderio di ripartenza – osservano il sindaco Marco Panieri e lo stesso Raffini –. La mostra fotografica poi, organizzata con il circolo fotografico Imolese, caratterizzata dagli scatti che testimoniano i danni ingenti provocati dal maltempo, ha avuto una tale risonanza e presenza che abbiamo deciso di prolungarla nelle prossime settimane all’interno del Palazzo Comunale, per permettere di visitarla a tutti i cittadini che non sono riusciti in questo fine settimana. Questa terra si conferma solidale e unita nei momenti di difficoltà e questa è una cosa che ci emoziona sempre molto e ci motiva nel lavoro che stiamo compiendo al servizio della comunità".

Infine, il sindaco Panieri e l’assessore Raffini sottolineano il ruolo fondamentale dei dipendenti comunali nell’organizzare la Fiera. "Non vogliamo dimenticare tutte le persone dell’Amministrazione comunale e dell’assessorato all’Agricoltura e Attività produttive che contribuiscono ogni anno a questo successo – concludono –. Ringraziamo tutte e tutti, in particolare Davide Montanari che è la persona ‘insostituibile e preziosa’ di questo evento, per la passione, la competenza, i sacrifici e le idee. La Fiera Agricola del Santerno è una vetrina, un fiore all’occhiello in regione e una dimostrazione di come un’Amministrazione locale può creare eventi di successo".

L’unica nota stonata, alla fine, è dunque il furto allo stand gastronomico della Pro Loco di Belvedere, dove è sparito l’incasso della giornata di domenica. "È successo tutto in un attimo – racconta Antonio Raspanti, presidente della compagine che promuove la frazione di Castel del Rio –. E dire che era stato tutto perfetto, grazie al lavoro dei volontari. E questo nonostante i tanti problemi che abbiamo avuto per colpa dell’alluvione. Mai capitata una cosa così in 40 anni, davvero un dispiacere enorme".