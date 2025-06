Fiera Agricola, lo sprint. Presenze in crescita già dal primo giorno. E oggi il gran finale

Partenza da segno ‘più’ per la nuova edizione della Fiera Agricola del Santerno. L’evento, giunto alla sua 13°edizione e in programma fino a questa sera nel complesso di Sante Zennaro con ingresso gratuito, ha registrato un’importante crescita di presenze rispetto allo scorso anno fin dalla giornata inaugurale. Il tutto sotto lo sguardo soddisfatto dell’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, del sindaco Marco Panieri e dell’assessore Pierangelo Raffini che, dopo il taglio del nastro, hanno incontrato le associazioni agricole del territorio insieme al delegato circondariale Claudio Franceschi.

Oltre un centinaio le aziende partecipanti in rappresentanza delle principali filiere del comparto: dai bovini agli asini, dalle confetture ai formaggi. Ma anche vino, carne e tante altre eccellenze del panorama agroalimentare locale. "Ritrovarsi qui – ha detto il primo cittadino Panieri – significa riscoprire un’identità profonda del nostro territorio che non è solo economia ma anche comunità, valori, storia, voglia di stare insieme e di trasmettere conoscenze tra generazioni. Un modello di economia a chilometro zero, sostenibile e di qualità, che il mondo guarda con interesse e che ci rende orgogliosi". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Raffini: "Un appuntamento capace di parlare al presente – ha aggiunto – costruito insieme alle aziende agricole. Questa edizione cresce nei contenuti, nelle proposte e nella partecipazione".

Epilogo odierno da non perdere. Dopo la tradizionale gara di canto del gallo all’alba, si proseguirà alle 9 con l’Agripedalata sulla Ciclovia del Santerno. In parallelo, sfilata e premiazione finale della Rassegna dell’Asino Romagnolo e la consueta mungitura a mano. Alle 10, invece, ecco gli appuntamenti sulle erbe aromatiche poi fiabe e canzoni in dialetto romagnolo con Fabrizio Caveja Barnabè. Riflettori puntati anche sul convegno nazionale dedicato alle razze asinine italiane insieme ad esperti e docenti universitari in arrivo da tutta Italia.

Prima dell’ora di pranzo, nuova dimostrazione di tosatura delle pecore e showcooking del Vitellone Bianco. Pomeriggio da full immersion: sfilate asinine (14.30), incontro sull’importanza dei presìdi nella valorizzazione delle razze e varietà autoctone a cura di Slow Food Imola (15-16.30), balli country, showcooking e il Trebbo letterario per i più piccoli. Gran finale a partire dalle 18 con il concerto dei ‘E mi surela’, lo spettacolo del Rossano Ranch (Gran Galà del Somaro), l’ultima rassegna dei bovini di razza romagnola e le attività dedicate ai bambini con gli asinelli. La Fiera Agricola del Santerno si concluderà simbolicamente alle 20 con l’ultima mungitura a mano.

Mattia Grandi