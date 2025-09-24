Fiera del miele, il bilancio sorride. Folla per le bancarelle in centro ’Gocce d’oro’ ai migliori nettari

Ventitre mieli nell’Olimpo delle Tre Gocce d’Oro, e una piazza affollata ad incoronare ancora una volta Castel San Pietro come capitale italiana del miele. Si è concluso così, con la premiazione del concorso più prestigioso, quello che assegna le Gocce d’Oro ai migliori mieli dell’annata, l’intensissimo terzo week end del Settembre Castellano dedicato come da tradizione al nettare d’oro. Se sabato le vie del centro si erano riempite per la Fiera che offriva la possibilità di ‘viaggiare’ l’Italia del miele in pochi centinaia di metri, quelli di via Cavour e Matteotti, scoprendo le bancarelle degli apicoltori, e se in serata Igles Corelli aveva presentato con i ragazzi dell’alberghiero ligure di La Spezia una ricetta col miele protagonista preparata nel corso di uno show coocking anticipato e posticipato dal live esilarante del Duo Idea, domenica la piazza XX Settembre si è riempita di apicoltori, operatori del settore e appassionati del miele, giunti da tutta Italia per condividere i frutti del loro lavoro e celebrare insieme l’apicoltura nazionale.

La lunga mattinata, orchestrata dal sempre brillante Patrizio Roversi in veste di conduttore, ha visto salire sul palco – oltre ai vertici dell’Osservatorio Nazionale del Miele che ha la sua storica sede in città, rappresentato dal presidente Gianfranco Termini e dal direttore Giancarlo Naldi – anche la dirigente Marina Fiori della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea e, in rappresentanza del comune, il vicesindaco Giacomo Fantazzini. Dei quasi 1800 campioni di mieli arrivati per le analisi sensoriali e analitiche all’Osservatorio, inviati da 599 apicoltori italiani, sono stati premiati 626 campioni, di cui 245 con le Due Gocce d’Oro e 358 con una Goccia d’Oro. Le ambitissime Tre Gocce d’Oro, le ‘stelle Michelin’ del miele, sono state invece 23. A far la parte del leone è stata la Sardegna, ma il massimo riconoscimento è finito anche nell’altra isola del Bel Paese, la Sicilia, in Piemonte e in Trentino, solo per citare alcune delle regioni. A sorprendere di più, però, è stata la straordinaria varietà dei mieli finiti in cima all’Olimpo del concorso annuale.

Accanto a millefiori e agrumi, infatti, perle rare come il miele di timo arbustivo, erica arborea, eucalipto, lavanda e il rarissimo trifoglio della Basilicata.

"Questo concorso – sottolinea Giancarlo Naldi – è molto più di una competizione: è un’occasione per monitorare lo stato di salute della nostra apicoltura, per valorizzare il lavoro degli apicoltori e per offrire ai consumatori garanzie di qualità e tracciabilità. Non possiamo però dimenticare che l’apicoltura è un settore fragile, che ha bisogno di sostegno concreto per continuare a crescere. Per questo i finanziamenti, e soprattutto il dialogo costante tra istituzioni, politica e operatori, sono fondamentali per salvaguardare un comparto che rappresenta un’eccellenza nazionale".