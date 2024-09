Fiera del Miele, oggi vengono assegnate le ‘Tre Gocce d’Oro’

Dopo giorni ricchi di eventi, anche oggi dalle ore 9 si potrà passeggiare e fare acquisti nelle bancarelle della Fiera Nazionale del Miele. Alle ore 10 al Cassero “APEritivo musicale” sulle note del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme con presentazione dei corsi di musica. Ma per fare spazio ai preparativi della Carrera il miele, lascerà con le sue bancarelle via Matteotti intorno alle 13.30, non prima di aver premiato in piazza i mieli che hanno ottenuto le tre ambitissime Gocce d’Oro dell’omonimo concorso al quale hanno partecipato oltre 1200 mieli, che prenderanno il via alle ore 12, presentate da Patrizio Roversi. Grande chiusura di giornata nel Parco Lungosillaro alle 22 con i fuochi d’artificio che erano stati annullati causa maltempo sette giorni fa.