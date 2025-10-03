FieraMente vuole stupire: "Favorire l’inclusione"

Torna con un doppio appuntamento ricco di attività la seconda edizione di FieraMente, la manifestazione di comunità dedicata a benessere, cultura, salute mentale e armonia. La festa di Comunità per l’inclusione e la salute mentale si svolgerà venerdì 10 ottobre dalle 10 alle 18 (in concomitanza con la Giornata mondiale per la salute mentale) e sabato 11, con chiusura prevista un’ora prima. Ad accogliere FieraMente sarà l’area verde dell’ex ospedale Lolli (padiglione 12) presso la Casa della Comunità di Imola e della Comunità Diurna Franca Ongaro Basaglia in prossimità del padiglione 13.

La manifestazione nasce proprio dall’idea di ‘una comunità che cura’ della struttura Ongaro Basaglia, gestita dalla Cooperativa Sociale Stella. Un’iniziativa che si è potuta concretizzare grazie alla collaborazione con l’Ausl di Imola, il centro servizi per il volontariato Volabò e il patrocinio della città di Imola.

Nel tentativo di favorire l’incontro e il dialogo fra cittadini, sono state organizzate numerosissime iniziative in collaborazione con oltre 40 realtà del territorio. Laboratori musicali e teatrali, mercatini, letture animate ed informative, performance e attività sportive, esposizioni, bancarelle e stand divulgativi sono solo alcune fra queste.

"Sarà un momento importante – sottolinea la dottoressa Alba Natali, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Imola –, vogliamo contribuire a una rete sociale e a un clima di inclusione e solidarietà diffuse per aumentare il benessere e prenderci cura della salute mentale di tutti".

Proprio per questo motivo, parteciperanno attivamente alla manifestazione anche persone affette da disturbi. "Lo stand della Comunità Diurna sarà gestito dagli utenti e dai loro familiari – spiega Assunta Di Sario, coordinatrice della struttura –. Un’importante occasione di confronto".

"Una comunità cresce quando ci si prende cura dei propri membri" ribadisce anche Rosanna Pitrelli, presidente della Cooperativa Stella. Un messaggio supportato anche dall’Amministrazione. "Creare un clima di inclusione e investire in questi ambiti è fondamentale – conclude l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni –. Non sono e non saranno mai risorse bruciate, ma un aiuto concreto a tutta la comunità".