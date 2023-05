Figlia e vicino uccisi a coltellate Il video inviato a un amico di Imola

È quanto avrebbe detto Taulant Malaj, 45 anni, il panettiere albanese accusato di duplice omicidio e di tentato omicidio avvenuti nella notte tra sabato e domenica a Torremaggiore (Foggia) al pubblico ministero, in riferimento al video che l’uomo ha girato riprendo i cadaveri della figlia Gessica 16 anni e del presunto amante della moglie, il 51enne Massimo De Santis. Video che il 45enne ha, poi, inviato a un amico residente a Imola e che è stato acquisito già dagli investigatori. "In quel momento avevo il diavolo in testa", ha aggiunto Malaj riferendosi alle circostanze relative al duplice omicidio ed al ferimento della moglie.

Malaj ha ucciso il titolare di un bar che credeva essere l’amante della moglie e, nel tentativo di accoltellare anche la consorte, ha colpito mortalmente la figlia sedicenne, Gessica, che aveva tentato di fare da scudo alla mamma. Poi ha diffuso un agghiacciante video di un minuto, in cui fa vedere il corpo sgozzato del presunto rivale, Massimo De Santis, 51 anni e la figlia agonizzante. "Ti avevo già perdonata una volta, ora li ho macellati io e devo continuare a farlo", delira nella sua follia spostando l’inquadratura sulla moglie ferita. E si mette a caccia del figlio maschio di 5 anni che per fortuna non trova.

Malaj viveva con la moglie Tefta di 39 anni e due figli, Gessica di 16 e Pascal di 5 in una palazzina in via Togliatti, in cui abitava anche De Santis, titolare dei ‘Jolly’, due bar molto frequentati e conosciuti nel centro foggiano. Taulant sospettava che la moglie lo tradisse. Già in passato aveva inveito contro di lei, accusandola di una relazione extraconiugale. "L’ho perdonata una volta con il primo, questo è il secondo. L’ho accoltellato io stesso, vedi? L’ho ammazzato", blatera nel delirante video in cui si presenta come un cittadino di Selenizza, un paese albanese vicino Valona.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che il panettiere albanese abbia premeditato il piano di morte.