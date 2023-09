Filmati d’epoca rivivono in piazza Premiato il Castellano dell’anno

Stasera alle 20,45 in piazza XX Settembre, scocca l’ora di “Castello in dvd”, manifestazione – giunta alla 18a edizione – in cui Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi apriranno ancora una volta il loro scrigno di immagini per presentare realtà e avvenimenti che riguardano passato e presente della comunità castellana. I video sono editi dall’Associazione culturale Terra Storia Memoria. L’ingresso è libero.

Ma come si svolgerà la serata? Fabio e Giorgia presenteranno una corposa parte di filmati, da loro stessi creati e commentati, che mettono in luce le principali manifestazioni organizzate e realizzate a Castel San Pietro Terme dal settembre 2022 a oggi. Dallo scrigno uscirà inoltre un video inedito, realizzato appositamente per la serata, dal titolo “Anniversari Storici”.

"Nel corso delle nostre continue e approfondite ricerche – spiegano Avoni e Bottazzi – abbiamo scoperto che il 2023 colleziona una serie di anniversari relativi alla vita di Castel San Pietro. Abbiamo perciò confezionato una carrellata di eventi che fanno parte della nostra storia: inaugurazioni, avvenimenti, nascita di associazioni sportive e di volontariato".

Il primo anniversario preso in considerazione risale al 1933, l’ultimo al 1993. Ci saranno fotografie e video d’epoca rari, curiosi e alquanto interessanti, che mettono in mostra modalità di vita quotidiana del nostro passato. E c’è caso che qualcuno riconosca qualche antenato, parente o conoscente. Nel corso della serata ci sarà, come di consueto, la proclamazione del Castellano dell’anno, che riceverà dalle mani del sindaco Fausto Tinti la formella in terracotta appositamente realizzata dall’artista Gianni Buonfiglioli. Dalle 19 in piazza Acquaderni aprirà il tradizionale punto di ristoro.