Finali Mondiali Ferrari, bolidi del Cavallino in pista a Imola, si parte: il programma

Imola, 16 ottobre 2024 – Il rombo delle Ferrari risuona, da ieri mattina, in giro per la città. Primo giorno di test sul circuito in vista delle Finali Mondiali di questo weekend. “La reunion sta per iniziare”, è il messaggio inviato ieri via social dalla scuderia di Maranello a corredo di una foto che ritrae decine di Rosse schierate sul rettilineo di partenza dell’autodromo. Da oggi si inizia a fare sul serio con le prime prove libere del Ferrari Challenge e le prime qualifiche. Da domani spazio anche a XX Programme, F1 Clienti & Sport Prototipi Clienti.

Sono dieci gli esemplari della Ferrari 499P Modificata che potranno essere ammirati nei prossimi giorni. Da marzo di quest’anno il dipartimento Corse Clienti offre infatti questo nuovo esclusivo programma denominato Sport Prototipi Clienti grazie al quale i proprietari della 499P Modificata possono contare sull’assistenza di Ferrari per la manutenzione della vettura e il supporto per l’utilizzo in pista in eventi dedicati. La vettura sviluppata per l’uso non competitivo su pista, in serie strettamente limitata, è derivata dalla Hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023.

Sono invece una quindicina le monoposto che prenderanno parte all’ultima tappa del calendario 2024 di F1 Clienti. L’esclusivo programma è stato studiato per i proprietari di vetture Ferrari che hanno corso nel mondiale F1 in vari anni. Tra le novità, la F2004, considerata la Ferrari più vincente prodotta dalla Scuderia di Maranello. Proprio a Imola, nel Gran Premio di San Marino, la F2004 vinse con al volante Michael Schumacher. In pista anche altre tre monoposto che qui hanno avuto l’onore di passare per prime sotto la bandiera a scacchi, vale a dire la F2000, la F2003 GA e la F2002, sempre con Schumacher. Il programma prevede varie sessioni nella giornata di domani dalle 11.25 alle 12.10 e dalle 16.05 alle 16.50. Stessi orari per venerdì, mentre sabato le monoposto scenderanno in pista dalle 11 alle 11.45 e dalle 15 alle 15:45. Domenica ultima sessione dalle 15.35 alle 16.20.

Si entra gratis nelle tribune centrali domani e venerdì, mentre sabato e domenica lo si potrà fare solo acquistando (online su Ticketone o ai botteghini dell’Autodromo) un biglietto per le singole giornate (13,50 euro sabato e 21,50 euro domenica più commissioni) o un mini abbonamento per due giorni (28,50 euro più commissioni). Aperte tribune centrali, Tosa, Acque minerali e Rivazza 1. Ingresso gratuito fino ai 12 anni compiuti. Per i residenti nei 23 comuni del Con.Ami è previsto un abbonamento due giorni ridotto (costo 15 euro) acquistabile solo in Autodromo. Come già accaduto nel 2022, il paddock non sarà aperto al pubblico in quanto si trasformerà in una grande area espositiva al coperto riservata a clienti e ospiti del Cavallino.