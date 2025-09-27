Finanza, cambio al vertice. Al comando ecco Rudella

Passaggio di testimone al comando della compagnia della Guardia di Finanza di Imola. Dopo tre anni di intenso lavoro sul territorio, il capitano Santolo Perrotta lascia la guida delle Fiamme gialle imolesi per assumere un nuovo incarico al nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna. A raccoglierne l’eredità è il giovane capitano Alessandro Rudella, 28 anni, originario del Veneto, già impegnato al nucleo operativo del gruppo di Cesena e con un’esperienza formativa maturata all’Accademia del Corpo come ufficiale d’inquadramento.

La cerimonia simbolica del passaggio di consegne si è svolta l’altro pomeriggio in Municipio, dove il sindaco Marco Panieri ha ricevuto entrambi gli ufficiali insieme al tenente Giuseppe Marrocco. Un incontro che ha avuto il valore non solo formale, ma anche di confronto sulle sfide che hanno caratterizzato gli ultimi anni e quelle che attendono il territorio.

Il capitano Perrotta, al comando dal 2022, ha guidato la compagnia di Imola in un periodo segnato da emergenze economiche e sociali, mettendo al centro la lotta alle truffe, al commercio abusivo e alle attività illegali collegate anche ai grandi eventi cittadini e al turismo. Operazioni che hanno spesso portato alla luce fenomeni di frode e pratiche scorrette, rafforzando il presidio di legalità nella Vallata del Santerno. "Profonda gratitudine per il lavoro svolto e per la collaborazione preziosa in anni sfidanti, vissuti al servizio del nostro territorio e sentiti come casa comune", è stata espressa dal sindaco Panieri, che ha ringraziato Perrotta per l’impegno profuso augurandogli "nuove soddisfazioni" nel nuovo incarico bolognese.

Ora la responsabilità passa nelle mani del capitano Rudella, che porterà a Imola l’esperienza accumulata in ambiti operativi e formativi. "Un caloroso benvenuto, i complimenti per il nuovo inizio e la massima disponibilità istituzionale a lavorare insieme fin da subito per il bene del territorio e il presidio di legalità che da sempre la Guardia di Finanza incarna", ha aggiunto il sindaco.

Il filo conduttore, sottolineato da tutte le parti, resta la sinergia tra Comune e Guardia di Finanza, una collaborazione che negli ultimi anni si è rafforzata nella gestione di grandi eventi e nel controllo delle criticità legate alla legalità economica. Un rapporto che, nelle intenzioni, proseguirà con la stessa intensità sotto la nuova guida. Per Imola, il cambio al vertice delle Fiamme Gialle non è soltanto una rotazione di incarichi: rappresenta la continuità di un presidio fondamentale per la sicurezza e lo sviluppo sano della comunità. Con un occhio sempre attento alla prevenzione e al contrasto delle illegalità, il capitano Rudella avrà il compito di garantire che la Guardia di Finanza resti un punto di riferimento per cittadini e istituzioni, in un territorio che guarda al futuro ma non abbassa la guardia sul fronte della legalità.