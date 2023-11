Finanza e sostenibilità. Il binomio è possibile

Il tema della ‘finanza sostenibile’ è stato protagonista, ieri mattina, in Autodromo. La sala Ayrton Senna ha infatti ospitato la conferenza ‘Yunus for everyone’, ultimo evento del congresso organizzato dallo Yunus social business centre dell’Università di Bologna dal titolo ‘Finanza sostenibile e socialmente responsabile’ che si è svolto nei giorni scorsi a Imola. Tantissimi i giovani universitari tra il pubblico, in una sala gremita, per ascoltare le parole degli esperti coinvolti sul tema della correlazione tra finanza e sostenibilità. Tra i protagonisti, Florian Berg, ricercatore alla Mit Sloan School of Management; Giuseppe Torluccio, docente dell’Università di Bologna; Angela Tanno (Abi); Massimo Vai (Hera); Giovanna Zacchi (Bper); Gianluca Ceroni (Bcc ravennate, forlivese e imolese); Piermario Barzaghi (Kpmg); Lea Zicchino (Prometeia); Salvio Cascarino (Standard & Poor’s). Berg ha fornito un quadro storico del paradigma profitto-sostenibilità e di come possa essere un sistema win-win, sottolineando che l’eticità, come obbiettivo su cui rendicontare, deve necessariamente riguardare molteplici temi, come ambiente, risorse umane, conoscenza, formazione e impatto sociale.

A seguire, la tavola rotonda è stata invece un’opportunità di confronto tra gli ospiti. Tanno (Abi) ha sottolineato, per quanto riguarda l’attività delle banche, la necessità di coordinazione, rendicontazione e tutoraggio di imprese e privati, nel percorso verso la transizione green. Zacchi (Bper) ha evidenziato come negli ultimi anni il tema della sostenibilità sia diventato sempre più centrale anche nel mondo bancario, mentre Ceroni (Bcc) ha sottolineato quanto la sostenibilità sia ancora più evidentemente centrale in seguito agli eventi alluvionali.

Vai (Hera) ha evidenziato come l’alluvione abbia messo in evidenza la resilienza del territorio. Una visione, questa, condivisa da Barzaghi (Kpmg), che ha ricordato quanto l’arrivo della normativa sia stato l’innesco di un nuovo modo di guardare alla sostenibilità. Zicchino (Prometeia) ha infine raccontato come la raccolta di dati sui rischi sia sempre stata una priorità e quanto l’intelligenza artificiale possa aiutare in tale nel percorso. "Abbiamo approfondito i temi Esg (Ambientali, sociali e di governance, ndr) della finanza sociale e sostenibilità con la collaborazione della Fondazione Yunus Italia con lo Yunus Social Business Centre dell’Università di Bologna, ndr) – riassume Torluccio (nel tondo) a fine giornata –. Relatori a livello internazionale hanno raccontato com’è nato il mondo Esg e quali sono i risvolti concreti per le società industriali per le banche e per la consulenza. È bello sapere che anche Imola entra in questo dibattito per costruire un futuro più sostenibile".