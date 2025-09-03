Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maxi vincitaIncidente commercialistaSuper nonni Incendio 2 mortiChiuso caseificioTruffa trattore
Acquista il giornale
CronacaFinanziamenti green. Banca di Imola in campo
3 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. Finanziamenti green. Banca di Imola in campo

Finanziamenti green. Banca di Imola in campo

Sostegno a chi punta sull’efficienza energetica

Gli istituti di. credito del territorio in prima linea per sostenere famiglie e imprese colpite dal maltempo

Gli istituti di. credito del territorio in prima linea per sostenere famiglie e imprese colpite dal maltempo

Per approfondire:

La Cassa di Ravenna, gruppo bancario del quale fa parte anche Banca di Imola, consolida la propria presenza sul territorio con un doppio intervento: da un lato, la promozione di progetti di sostenibilità, dall’altro il supporto immediato alle famiglie e alle imprese colpite dall’eccezionale nubifragio lungo la riviera romagnola.

In occasione del lancio del progetto ‘Bologna Missione Clima’, volto a raggiungere la neutralità climatica della città entro il 2030, la banca presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi propone prodotti finanziari ‘green’ dedicati a privati e aziende. Tra questi, mutui ipotecari per ristrutturazioni che migliorano di almeno due classi energetiche gli immobili, prestiti per l’installazione di impianti a energia rinnovabile, colonnine elettriche e l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi. Un impegno che ha già valso al gruppo prestigiosi riconoscimenti.

Parallelamente, la Cassa di Ravenna interviene a sostegno di chi ha subito danni dall’eccezionale ondata di maltempo: fino al 31 dicembre sono disponibili finanziamenti a condizioni agevolate per conti correnti, prestiti personali e mutui, con possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per le famiglie residenti nelle zone colpite.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata