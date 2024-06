Fine settimana con lo Street Food. In centro mercatini e spettacoli

I truck dello Street Food e il miele grandi protagonisti, accanto a spettacoli, passeggiate e giochi che coinvolgeranno dai più piccoli ai più grandi. Ancora poche ore e partirà, da oggi fino a domenica, il week end dello Street Food. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: arrosticini abruzzesi, piadine per tutti i gusti, crescentine fritte, gnocco fritto, pesce fritto, pizza, tortillas, braceria marchigiana, dolce e salato siciliano, brasiliano, greco, birra, cocktail per tutti i gusti, primi piatti da passeggio, panini, bombette pugliesi, patate fritte, crepes e zucchero filato. Castel San Pietro da parte sua in vetrina metterà le sue eccellenze con degustazioni guidate organizzate da Comune, dalla Pro Loco e Osservatorio Nazionale del Miele, con la collaborazione di altre realtà e associazioni. In piazza XX Settembre, dove l’Info Point del Comune accoglierà i visitatori, sarà protagonista l’Osservatorio Nazionale Miele con ricette, degustazioni guidate di mieli e di piatti nella cultura del miele, mentre piazza Acquaderni diventerà la ‘Piazzetta degli hobby’ con il mercatino artistico-creativo. Sempre in piazza saranno due gli spettacoli nell’ambito del progetto "Nella Splendida Cornice 2024 – sulle strade del teatro per ragazzi": venerdì alle 21,15 ‘Gran Cabaret De Madame Pistache’ varietà comico musicale di Marta Pistocchi e sabato alle 21,15 arte di strada con Otto il Bassotto in ‘Faccia di gomma’. Per i più piccoli, poi, verrà allestito un mini luna park nelle piazze Martiri Partigiani e Galvani.

Nel ricco programma si potrà esplorare in via Matteotti ‘Castello e dintorni’, percorso interattivo alla scoperta dei luoghi storici e naturalistici di Castel San Pietro Terme a cura di Terra Storia Memoria, e sia venerdì che sabato nella stessa centralissima via della città ci sarà anche ‘La Kasetta’, esperienze didattiche creative per tutta la famiglia, mentre la giornata di domani si aprirà alle 9 con la camminata ai Laghetti del Sillaro (ritrovo al parcheggio di via Viara) organizzata da Pro Loco. Due le mostre aperte, infine. La personale di Paolo Tambini dal titolo ‘Lo sguardo e il segno’, nella sala espositiva comunale di via Matteotti, e quella di Mauro Rea ‘Carte, parassiti e altre storie ... sono visioni, memorie, discese nell’inconscio’, curata dall’artista castellana Anna Boschi e dal poeta, scrittore e critico d’arte milanese Donato Di Poce (al Centro Boschi-Cermasi Studio d’Arte FC in via Tanari 1445/b). Sul sito del Comune, il programma completo.

Claudio Bolognesi