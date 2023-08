Finge un malore (di nuovo), per farsi ricoverare a Imola

Imola, 10 agosto 2023 – La tattica del finto malore funziona ancora. Il trentenne castellano, che qualche giorno fa aveva fatto finta di sentirsi male nel centro di Imola (per poi farsi prelevare da un ambulanza e portare in ospedale dove gustare una bibita fresca), ci ricasca. Ma questa volta voleva farsi ricoverare.

Il trentenne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato nuovamente denunciato con l’accusa di interruzione di un ufficio o un servizio pubblico.

E’ successo verso le 3 di martedì 8 agosto quando l’uomo ha contattato il 118 e si è fatto trasportare in ambulanza al pronto soccorso, dicendo di sentirsi male. Giunto in ospedale, i sanitari lo hanno visitato e subito dimesso poiché in buona salute.

Solo allora il 30enne ha confessato di aver chiamato il 118 perché in cerca di un ricovero. La dottoressa del pronto soccorso, visti i precedenti dell’uomo, ha subito chiamato i carabinieri