Finto carabiniere truffa anziana. Rubati 1.800 euro e monili d’oro

"L’auto di suo marito è stata usata per fare una rapina in una gioielleria. Se non volete ulteriori conseguenze penali, dovrei confrontare i gioielli rinvenuti nel veicolo con quelli che lei conserva in casa". Così, con questa falsa notizia, un finto carabiniere ha telefonato a una signora imolese pensionata. La donna, sull’ottantina, preoccupata, ha deciso di consegnare i monili d’oro che aveva in casa all’uomo. Il 35enne, già gravato da precedenti e noto alle forze dell’ordine, si è così presentato alla porta dell’anziana. Ha ribadito nuovamente di essere un militare dell’Arma, cercando di ingannare in tutti i modi la signora. Un modus operandi che gli ha permesso di ottenere nelle mani gioielli e preziosi come collane, orecchini e bracciali d’oro dal valore di circa 13mila euro, oltre a 1.800 euro in contanti, con banconote da 50 e da 20 euro.

Poi, il classe 1990, si è dato alla fuga. Ma il suo fuggi fuggi è durato molto poco. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Imola infatti lo hanno trovato poco dopo la truffa che aveva messo in atto. Era a bordo della sua auto, fermata nel corso di una un’attività di controllo del territorio. A seguito di un controllo più approfondito esteso anche all’autovettura, i carabinieri hanno trovato 1.800 euro in contanti e numerosi monili in oro per un valore complessivo di circa 13mila euro. Dopo approfondite indagini da parte dei militari operanti, è emerso che il malvivente aveva messo in atto, pochi istanti prima, una truffa ai danni di un’anziana signora, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine per raggirarla.

A quel punto il 35enne, italiano, è stato arrestato per tentata truffa aggravata. Processato dal tribunale di Bologna con rito direttissimo, l’uomo è stato condannato del giudice a due anni e otto mesi, pena sospesa. L’operazione rientra nella campagna di prevenzione contro le truffe ai danni delle fasce più deboli, promossa dal Comando provinciale dei carabinieri di Bologna.