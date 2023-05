Fiocchetto Lilla, il concorso Una poesia per la salute

Il Fiocchetto Lilla sbarca in biblioteca a Castel San Pietro. Sarà la biblioteca di via Marconi ad ospitare domani alle 9.30 la premiazione dei vincitori del concorso ‘Telodicoinpoesia’, giunto alla quarta edizione, dedicato quest’anno al tema dell’empatia e organizzato come ogni edizione da Fanep (Famiglie Neurologia Pediatrica) in occasione della 12ª Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per la lotta ai disturbi dell’alimentazione. La manifestazione raggruppa diverse iniziative e una di queste è, appunto, il concorso ‘Telodicoinpoesia’, che ha già riscosso negli anni precedenti un ottimo successo di iscritti, e che quest’anno vedrà al suo appuntamento culminante di domani la presenza sia del sindaco Fausto Tinti che di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. La cerimonia sarà gratuita come tutte le iniziative del Fiocchetto Lilla.

"Coglieremo l’occasione – premette Antonio Lannutti, referente Fanep per Castel San Pietro – per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e collaborano alle attività del Fiocchetto Lilla. Sono davvero tantissimi, e molti partecipano da tutte le regioni d’Italia con testimonianze ed elaborati. Sono stimolo per l’Associazione e la forza della manifestazione che ogni anno registra l’aumento degli Enti patrocinanti". La cerimonia di premiazione, aggiunge Lannutti, "sarà anche l’occasione per incontrarsi e per scambiarsi esperienze sul problema dei Disturbi della nutrizione e dell’Alimentazione. Infatti nella sala della cerimonia si può visitare la Mostra ‘Ditelo a Fanep’ che raccoglie testimonianze e messaggi giunte dal mondo di chi ne soffre. I Dna sono patologie subdole, difficili da curare ed estenuanti per le famiglie che vedono peggiorare giorno per giorno la loro qualità di vita".

Ad arricchire la mattinata saranno ospiti i due musicisti Caterina Criscione (pianoforte) e Ambra Zotti (sax contralto). Tutte le poesie partecipanti e le testimonianze sono state raccolte in una antologia che sarà messa a disposizione di chi parteciperà alla mattinata, e che sarà acquistabile con un’offerta minima di 10 euro totalmente destinata a Fanep. L’ultimo appuntamento del Fiocchetto Lilla 2023 è già stato fissato per mercoledì 10 maggio alle 17.30 all’Alberghiero Scappi con la conferenza ‘L’angoscia del giudizio’, a cura del comando dei Carabinieri del Circondario imolese, "che mette a disposizione l’autorevolezza dell’Arma per portare rassicurazione laddove si consuma la prevaricazione sul più debole, come nel caso del bullismo e cyberbullismo". Interverranno anche professionisti dell’Ausl e testimoni di esperienze vissute. La conferenza è aperta a tutti.

Claudio Bolognesi