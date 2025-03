Fiocchetto Lilla, le premiazioni. Il grande impegno della Fanep

Entusiasmo e gratitudine sono le parole che sintetizzano l’evento tenuto al Cassero Teatro Comunale per le premiazioni del concorso #Telodicoinpoesia. Un’iniziativa promossa in occasione della 14esima giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata alla lotta ai disturbi del comportamento alimentare e giunta alla sesta edizione grazie all’impegno dei volontari di Castel San Pietro Terme della Fanep (Famiglie Neurologia Pediatrica). "Partecipare alle iniziative della Fanep è sempre un’emozione profonda – afferma la sindaca Francesca Marchetti, presente alla serata, oltre che componente della giuria che ha valutato le poesie in concorso – ancora di più quest’anno in veste da sindaca. Ho avuto l’opportunità di leggere e ascoltare parole intense, capaci di toccare il cuore e di raccontare con sensibilità e autenticità il tema dell’entusiasmo. Un valore che oggi più che mai abbiamo bisogno di coltivare, soprattutto tra i giovani. Ringrazio Fanep e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Un grazie speciale ad Antonio Lannutti, motore di entusiasmo e generatore di idee, che sa fare rete". "“Grazie per avermi dato l’opportunità di donare!”: questo mi son sentito dire ieri sera alla cerimonia di premiazione di #Telodicoinpoesia – racconta Antonio Lannutti, consigliere Fanep di Castel San Pietro Terme –. Le più belle parole di gratitudine che abbia mai sentito, ma che mi hanno fatto riflettere anche tanto. Inclusività è anche quando chi è svantaggiato ha l’opportunità di donare. Fanep accogliendo le poesie ha inconsapevolmente realizzato anche questo miracolo. Ne siamo orgogliosi, come siamo orgogliosi della foltissima comunità che si è stretta simbolicamente intorno al nastrino lilla".